Telkomsel Hadirkan To the POIN Festival, Apresiasi Buat Pelanggan Setia Menyambut Tahun Baru 2021

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel kembali memberikan program spesial kepada seluruh pelanggan setia dengan menggelar program To the POIN Festival.

Program Telkomsel POIN yang berlangsung hingga 31 Desember 2020 ini, bentuk komitmen Telkomsel dalam memberikan apresiasi serta pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan dengan mengedepankan prinsip customer-centric terutama di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

Vice President Brand and Communications Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, Program To the POIN Festival ini secara khusus diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat khususnya pelanggan Telkomsel yang telah setia menggunakan produk dan layanan kami.

Hal ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari upaya Telkomsel untuk terus memberikan kebahagian dalam menggunakan produk dan layanan Telkomsel. Melalui program ini, kami ingin mengakselerasikan kebahagiaan pelanggan dengan acara konser digital hingga beragam hadiah menarik agar tetap semangat dan optimis dalam menjalani sisa akhir tahun dan menyongsong awal tahun 2021, ujarnya.

Untuk program pembuka, Telkomsel mengajak pelanggan mengikuti Lucky Draw To the POIN yang berlangsung 1 November – 31 Desember 2020. Dengan menukarkan 1 POIN, maka pelanggan berkesempatan memenangkan hadiah utama 1 unit Mercedes-Benz C180.

Telkomsel juga telah menyiapkan ribuan hadiah lainnya, seperti 3 unit Honda HRV, 10 unit Samsung Note 20 Ultra, 26 unit Samsung A80, 660 emas LM total 3,5 kg dan 1800 voucher pulsa.

Pelanggan dapat melakukan penukaran Telkomsel POIN di aplikasi MyTelkomsel dan UMB *700# untuk mendapatkan kupon undian. Semakin banyak penukaran Telkomsel POIN, semakin besar pula kesempatan pelanggan untuk mendapatkan hadiah utama. Pengundian akan dilakukan pada 20 Januari 2021 dan akan

diumumkan setelahnya di aplikasi MyTelkomsel dan www.telkomsel.com/luckydrawttp.

Kejutan Telkomsel tak berhenti sampai di situ saja, di mana sepanjang bulan Desember 2020 Telkomsel juga akan berbagi hadiah melalui mekanisme kuis dan giveaway di media sosial (Instagram Live) Telkomsel yang dipandu dengan sejumlah host kenamaan di Tanah Air.

Akan ada total ratusan juta voucher pulsa yang dibagikan setiap harinya selama sebulan penuh.

Tak kalah menarik, Telkomsel juga berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce (Shopee, Lazada dan Blibli ) guna memberikan kejutan tambahan kepada pelanggan. Melalui kolaborasi ini, pelanggan Telkomsel mendapatkan berbagai diskon menarik, e-parcel akhir tahun dan discount pembelian smartphone hingga 700 ribu dengan

menukarkan POIN mulai dari 300 Telkomsel POIN.

Selain itu memberikan kejutan berupa hadiah, Telkomsel bekerja sama dengan kitabisa.com juga mengajak pelanggan untuk berdonasi melalui penukaran Telkomsel POIN.

Rangkaian program To the POIN Festival ini nantinya juga akan dimeriahkan oleh konser digital bertemakan “Thank God I’m Indonesian”. Konser digital yang dijalankan kolaborasi Telkomsel dengan RANS Entertainment ini rencananya akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama dari berbagai kalangan, seperti Kahitna, Weird Genius, Pamungkas, Danilla, Fourtwnty, Anneth, Alffy Rev serta beberapa penampilan instrumen lokal seperti

angklung, karinding, dan gamelan yang disiarkan secara live streaming melalui aplikasi MAXstream di tanggal 28 Desember 2020.

Akan ada juga kejutan penampilan spesial dari artis papan atas popular lainnya. Untuk itu pelanggan dapat mengikuti update kejutan artis yang akan memeriahkan dalam konser digital tersebut dengan mengikuti informasi di akun sosial media @telkomsel.

“Melalui To the POIN Festival 2020, kami berharap dapat memberikan serta melengkapi kebahagiaan masyarakat khususnya pelanggan di momen perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini. Ke depannya Telkomsel akan terus berkomitmen akan menjaga dan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan terdepan bagi pengguna Telkomsel di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Fahmi.

Informasi lebih lanjut mengenai To the POIN Festival ini dapat diperoleh melalui situs www.telkomsel.com/tothepoin. (rls).