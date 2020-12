Satu SSK Personel Batalyon C Pelopor Kembali ke Bone

SELAYAR, UPEKS.co.id —Usai melaksanakan tugas pengamanan jalannya Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Selayar, satu SSK ( Satuan Setingkat Kompi) Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel kembali ke Markasnya di Kabupaten Bone, Kamis (24/12/20).

Kembalinya satu SSK Pasukan Brimob Bone ini dilaksanakan dengan apel pelepasan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Selayar AKBP Temmangnganro Machmud.

Kapolres Selayar menyampaikan terimakasih kepada seluruh Personel Brimob BKO ( Bawah Kendali Operasi) Polres Selayar yang telah menyelesaikan tugas pengamanan Pilkada dengan baik tanpa adanya gangguan Kamtibmas.

“Atas nama Polres Kepulauan Selayar saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Personel Brimob Polda Sulsel BKO Polres Selayar, karena berkat dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugasnya, dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif, ” kata AKBP Temmangnganro.

“Saya juga berharap, kedepannya jika Polres Selayar kembali membutuhkan back up dari pasukan Brimob, rekan-rekan dapat kembali lagi ke sini,” tambah Kapolres Selayar.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, mengatakan, kembalinya seluruh Personel Batalyon C Pelopor ini sesuai dengan rencana pengamanan dan situasi Kamtibmas di 3 Kabupaten Back Up yang melaksanakan Pilkada Serentak relatif aman dan kondusif.

“Meskipun sudah kembali ke Mako apabila situasi Kamtibmas berubah dan membutuhkan kehadiran Brimob, sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat, kami siap digerakkan kapanpun dan dimanapun,” kata Ichsan.

Sementara itu, Komandan Satuan Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menambahkan, Satbrimob Polda Sulsel akan terus mengawal jalannya perhelatan Pilkada Serentak 2020 hingga selesai dan berjalan dengan aman serta damai.

” Meski hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 masih berjalan dengan kondusif, tapi pasukan kami masih tetap staby dan siap digerakkan kapan pun jika ada permintaan dari kewilayahan. Hal ini kami lakukan sebagai wujud nyata dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, ” tutupnya.(Jay)