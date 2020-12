Promo Akhir Tahun Radja Wista

UMRAH HEMAT MULAI 24 JUTA, TURKI 13 JUTA, DAN PROMO DOMESTIK MULAI 2 JUTA

Makassar, Upeks.co.id–Menjelang akhir tahun. Meski di situasi pandemic, Radja Wisata tetap secara konsisten. Mengeluarkan program baik itu Umrah maupun Wisata Halal.

Saat ini Umrah sudah berjalan dan alhamdulilah saat ini di banding awal November harga umrah sudah mulai turun drastis meski regulasi Saudi masih bertahan dengan Batasan Umur dan syarat-syarat kesehatan lainnya.

Alhamdulillah dari sisi harga ini sudah mulai menampakkan harga yang rasional yang bisa dimanfaatkan bagi Calon Jamaah untuk melepaskan kerinduan dengan Baitullah di akhir tahun tentu dengan suasana yang lebih syahdyg karna jumlah jamaah saat ini masih terbatas.

Di akhir tahun ini kami menyiapkan program umrah lowcost dengan pilihan keberangkatan tanggal 24,28,31 desember 2020 Program Promo bintang 3 dengan pesawat Citilink ini kami buka di harga 24 Juta all in (sekamar berdua) Start Jakarta. Sementara untuk Paket bintang 5 dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan fasilitas hotel Hilton Suite di Mekkah dan Jiwar Al thaqifa di madinah (sekamar berdua) dapat dipilih oleh Jamaah hanya dengan harga 27 Juta sudah all in start Jakarta. Paket yang kami keluarkan ini sudah mencakup biaya ( Hotel untuk sekamar berdua, Pesawat international, Meals, PCR Sebelum keberangkatan, PCR di arab Saudi, asuransi covid, handling bandara, Bus sesuai protocol Covid maksimal 24 orang, dan perlengkapan exclusif serta healthy kit dari travel) jadi jamaah dari Makassar tinggal menambahkan tiket domestik ke Jakarta saja.

Khusus untuk Wisata Halal sejauh ini program Turkey dan Uzbekistan menjadi pilihan untuk dikunjungi, menikmati musim salju di turkey dengan harga mulai dari 13 juta selama 10 hari dengan Jadwal keberangkatan 16 Januari, 5 februari, dan 11 maret 2021. Sementara Untuk Uzbekistan program 8 hari dimulai dengan 15 juta berangkat di tanggal 23-30 desember 2020. Kita berharap wisata halal outbond ini dapat jadi pilihan liburan karena sementara ini akses untuk Negara-negara masih terbatas, sebagian besar masih lockdown. Turkey dan Uzbek termasuk Negara yang penanganan covidnya cukup baik sehingga saat ini sudah membuka border untuk wisatawan.

Kami pun berharap program domestik bisa menggeliat kembali karna harga sudah menarik. Seperti Program Bali, Lombok, bromo malang harga mulai 2 juta rupiah. Tutup Mawardha DJ direktur radja wisata.(rls)