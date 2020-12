Morris Garages (MG), Mobil Legendaris asal Inggris segera Mengaspal di Makassar

MAKASSAR, UPEKS — Kehadiran Morris Garages atau MG di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melakukan ekspansi.

Menjelang 9 bulan kehadirannya di Indonesia, MG kian agresif untuk menjangkau lebih banyak konsumen Indonesia khususnya kawasan timur Indonesia dengan menunjuk PT Sinar Galesong Automobil dibawah kelompok usaha Galesong Group, sebagai main dealer di Kota Makassar untuk provinsi Sulawesi Selatan dan di Manado untuk provinsi Sulawesi Utara.

Melalui kerjasama antara MG Motor Indonesia selaku agen tunggal pemegang merk MG di Indonesia dan PT.Sinar Galesong Automobil Makassar sebagai Main Dealer resmi MG di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, maka para pecinta mobil MG akan makin dimudahkan dengan ketersediaan pelayanan prima dengan konsep 3S yang meliputi Sales (penjualan), Service (perawatan) dan Sparepart (sukucadang) dalam satu atap.

Showroom MG Makassar terletak di Jl. A.P. Pettarani No. 45-47, Kecamatan Panakukang yang berdiri diatas lahan seluas 2.465 m2 dengan bangunan 2 lantai seluas 1.137 m2. Di showroom ini, calon konsumen dan pemilik mobil MG dapat mengakses area showroom yang begitu lapang dan luas sehingga memudahkan saat harus menjaga jarak fisik, plus area service yang memiliki luas sebesar 160 m2 yang ditunjang dengan tenaga mekanik ahli yang bersertifikat sehingga dapat melayani seluruh pelanggan dengan optimal.

Endro Nugroho, CEO Otomotif Galesong Group menyampaikan rasa suka citanya atas kehadiran mobil MG, SUV baru untuk dipersembahkan kepada masyarakat kota Makassar khususnya dan Sulawesi umumnya. Kehadiran mobil MG di Makassar membawa misi meredefinisi ekspektasi pecinta otomotif Tanah Air melalui produk yang tidak hanya bercita rasa Inggris tetapi juga memiliki kualitas yang dikenal secara kolektif sebagai Brit Dynamic.

Kualitas yang meliputi desain khas Inggris, tenaga mesin terdepan, handling yang penuh presisi, handal dan paling terjangkau di kelasnya, serta puluhan fitur keselamatan dengan standar safety New Car Assesment Program (NCAP) Eropa bintang 5, sehingga menjadikan MG sebagai mobil SUV terdepan yang sangat mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan.

Showroom MG Pettarani dihadirkan untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat mengenal lebih dekat produk unggulan MG sekaligus mengajak seluruh penggemar otomotif Makassar untuk mencoba sendiri sensasi pengalaman test drive dan berkendara MG.

Sementara itu menurut General Manager Operation PT. Sinar Galesong Automobil, Sudarmaji Madani, Morris Garages menghadirkan 2 varian yaitu MG ZS dan MG HS dengan masing-masing 2 Type yaitu Ignite dan Excite. Selama periode Desember 2020, dalam rangka menyambut kehadiran MG di Kota Makassar, masyarakat diberikan program penawaran khusus yaitu program bunga 0% hingga jangka waktu tenor 3 Tahun, gratis biaya jasa perawatan dan suku cadang hingga 4 tahun atau 50.000 KM, garansi 5 Tahun tanpa batasan kilometer, plus program trade-in yang menarik. Jadilah orang pertama yang memiliki Mobil MG di Makassar dengan segera menghubungi MG Pettarani di NomorTlp (0411) 422111, WA : 0852555313334 dan HP : 085399329919.

Untuk harga OTR Makassar MG ZS Excite Rp 269,9 juta, MG ZS Excite merah Rp 273,4 juta, MG ZS Ignite Rp 305 juta, MG ZS Ignite merah Rp 307,4 juta, MG HS Excite Rp 382,2 juta, MG HS Excite merah Rp 384,6 juta, MG HS Ignite Rp 442,7 juta dan HS Ignite merah Rp 445 juta.

