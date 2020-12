Majdah Wisuda 539 Periode II UIM dengan Protap Covid-19 Ketat Lakukan Rapid Test

Makassar, Upeks.co.id–Wisuda sarjana , profesi dan pasca sarjana universitas Islam makassar yang di gelar Senin 21 Desember di Hotel Dalton makassar di tengah pandemik Covid-19 mendapat perhatian khusus sebab saat ini peningkatan positif Covid-19 sangat tinggi demikian arahan rektor Univeritas Islam makassar DR Ir Hj Majdah M Zain Ms.i saat mengawali sambutan di hadapan 539 wisuda sarjana , profesi dan pasca sarjana universitas Islam makassar di hotel dalton (21 /12 )

Majdah meminta wisuda tatap muka langsung pertama di lakukan saat pandemik Covid-19 perlu di persiapkan secara matang jangan sampai ada klaster baru saat selesai wisuda , untuk itu majdah meminta semua peserta wisuda sarjana dan panitia wisuda wajib lakukan rapid test dibuktikan surat kesehatan telah non reaktif , saat masuk di ukur suhu tubuh sebelum masuk jika tidak normal akan tidak masuk wisuda , peserta wisuda wajib pakai masker , menghilangkan foto both wisuda , kapasitas ruangan 2000 orang hanya di isi 650 orang dengan jarak 1,5 meter setiap peserta wisuda , meniadakan kontak fisik salam saat sarjana , profesi dan pasca sarjana di wisuda , serta di siapkan handsanitizer dua hingga tiga kali mulai saat masuk area hotel hingga masuk lokasi wisuda ini bentuk universitas Islam makassar memerangi virus Covid-19 namun selain itu ada wisuda oN line agar proses wisuda tetap jalan pungkas majdah

Dalam sambutan majdah menyampaikan

“Alhamdulillah kita UIM dinilai oleh LLDIKTI 9 terbaik untuk 3 kategori sekaligus. Tentunya ini hasil kerja keras dan peran semua unsur dan civitas akademika UIM. Dan akan menjadi penyemangat agar UIM semakin lebih baik ke depan,” ujar Majdah.

Tiga penghargaan LLDIKTI 9 Award yang diraih UIM yakni kategori perguruan tinggi swasta dengan peningkatan kinerja tertinggi kategori univeritas, nominasi perguruan tinggi swasta dengan persentase capaian sertifikasi pendidik tertinggi kategori universitas, dan ketiga kategori perguruan tinggi swasta dengan kinerja terbaik se-Sulsel.

Dalam wisuda periode II ini Rektor UIM Dr Ir Hj A Majdah M Zain MSi, Didampingi Jajaran Wakil Rektor , Kepala Biro , Kepala Kabag dan di hadiri ketua yayasan perguruan tinggi al Gazali Makassar Hj Fatimah Kalla

Majdah mengatakan insya Allah tidak lama lagi UIM akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan gedung rektorat, perpustakaan, aula dan masjid UIM bisa segera diselesaikan dengan konsep nyaman serasa di mal . Saat ini pembangunan New Building UIM sedang dalam tahap finishing dan penataan pelataran halaman , pekerjaan konstruksi sudah selesai tinggal pekerjaan kecil. Progres sudah 98 persen dan diperkirakan selesai sepenuhnya pada akhir Desember 2020 mendatang.

Majdah berharap sarjana UIM bisa menjadi bahagian pembangunan indonesia dan berharap Universitas Islam Makassar bukan hanya mengandalkan Gedung baru kampus UIM saat ini tampakan luarnya sudah hampir selesai namun sumber daya manusia baik dosen atau mahasiswa bisa bersaing di level nasional dan internasional . Lanjut Ketua Muslimat NU sulsel ini , Masyarakat kota makassar yang melewati Jl Perintis Kemerdekaan sudah bisa menikmati penampilan full instragramable dari smart kampus UIM.(rls)