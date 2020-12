Event Gober Series 11 Tahun 2020 Di Lapangan Golf Baddoka Lantamal VI Perkuat Sinergitas TNI-Polri Dan Masyarakat

Makassar, Upeks.co.id–Perlombaan Event tahunan Golf Bersama (Gober) Series 11 Tahun 2020 berlangsung di Lapangan Golf Baddoka Lantamal VI pada hari Minggu tanggal 20 Desembe4 2020.

Event tahunan dalam rangka memeriahkan akhir tahun 2020 (Years End) ini diselenggarakan berkat kerjasama antara para pengurus Golf Baddoka Lantamal VI bersama dengan Persatuan Golf Indonesia Sulsel dan Makassar Golf Community.

Event kali ini dibuka langsung oleh Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari, S.E., M.M., CHRMP, dengan cara memukul bola golf di Hole 1 sebagai pertanda dimulainya event Gober Seri 11 Tahun 2020.

Pertandingan Golf ini diikuti oleh Pangkotama yaitu Pangkoopsau II, Pangkosek Hanudnas II, Kasdivif dan Irdivif Kostrad 3, Dirpolair Polda Sulsel dan para Golfer dari masyarakat se-kota Makassar sehingga even ini menjadi ajang memupuk Soliditas dan sinergitas TNI, Polri dan Masyarakat pecinta golf.

Dalam sambutannya, Danlantamal VI menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya event Gober Seri 11 di lapangan Golf Baddoka Lantamal VI ini.

“Lapangan Golf Baddoka ini merupakan salah satu lapangan Golf yang bersejarah dan telah banyak menyelenggarakan pertandingan Golf di Kota Makassar”, ujar Danlantamal VI.

“Lapangan Golf Baddoka ini dibangun dari dinas untuk menfasilitasi para anggota TNI AL yang hobby bermain golf, tapi seiring dengan perkembangan jaman maka di buka juga untuk umum dengan tujuan bukan untuk bisnis, biaya yang para pe-Golfer bayarkan nantinya akan di pakai untuk perawatan dan pemeliharaan mulai dari Gedung sampai dengan lapangan Golf Baddoka ini, jadi mari kita membangun bersama agar lapangan golf ini dapat lebih berkembang dan lebih bagus kedepannya nanti”, tambahnya.

Adapun yang berhasil merebut juara I dan mendapatkan hadiah berupa piala bergilir Gober seri 11 dan Piala Over All Best Nett ini adalah Bapak Junaidi serta Juara II dengan piala Over All Best Gross yaitu Bapak Budijanto sedangkan untuk hadiah Grand Prize berupa 1 unit motor Benelli berhasil di dapatkan oleh Bapak Bahrullah.

Dalam pertandingan Gober ini juga menyediakan beberapa hadiah hiburan doorprize berupa Televisi, Kulkas dan mesin cuci yang merupakan sumbangan dari para sponsor event Gober Seri 11 ini.

Hadir mengikuti Event tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, S.E., para Asisten Danlantamal VI dan Kafasharkan Makassar.(rls)