Dan Yon C Pelopor Lepas 2 SSK Pasukan Pengamanan Pilkada

BONE, UPEKS.co.id — Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, gelar apel pengecekan dan pemberangkatan 2 SSK personel dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020, 9 Desember mendatang.

Apel pengecekan dan pemberangkatan Personel Brimob Bone ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, di Lapangan Apel Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Jumat (4/12/20).

Dan Yon C Pelopor selaku pimpinan apel berpesan kepada seluruh anggotanya untuk tetap mengikuti SOP (Standar Operasional Prosesur) yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan dengan Polres setempat.

Tujuannya, agar selama berlangsung tahapan Pilkada Serentak 2020, situasi Kamtibmas di daerah tersebut kondusif dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal budaya setempat. Sehingga implementasi Bhakti Brimob. Untuk Indonesia dapat terwujud dengan baik.

“Saya harapkan kepada seluruh rekan-rekan utamanya untuk para komandan pasukan agar senantiasa mengingat anggota tentang SOP yang berlaku selama menjalankan tugas pengamanan, ” harap Ichsan.

Kompol Ichsan juga mengingatkan kembali kepada seluruh personel Batalyon C Pelopor yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Serentak 2020, agar tetap menjaga kondisi kesehatan dan terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

2 SSK Pasukan Brimob Bone ini akan mengamankan jalannya Pilkada Serentak pada 3 Kabupaten di Sulsel dengan jumlah pasukan yang berbeda di setiap kabupaten, tergantung dari permintaan dari masing- masing Polres.

Kabupaten Soppeng sebanyak 1 SST pasukan pengamanan, Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 SSK pasukan pengamanan beserta 1 unit kendaraan taktis dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 2 SST Pasukan Pengamanan.

Setelah pelaksanaan apel pengecekan dan pemberangkatan Personel, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel juga melakukan penyerahan perlengkapan kesehatan dan vitamin secara simbolis kepada para pimpinan pasukan.

Usai apel pengecekan dan pemberangkatan personel Batalyon C Pelopor dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020, Batalyon C Pelopor juga menggelar dzikir dan doa bersama di mesjid Babul Ikhlas Mako Batalyon C Pelopor.

Sementara itu, Komandan Satuan Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, seluruh personel Satbrimob Polda Sulsel telah siap fisik dan mental dalam menjalankan tugas mengamankan Pilkada Serentak 2020.

“Kondusifitas Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, pada 9 Desember mendatang merupakan prioritas utama kami sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, jadi untuk mencapai hal tersebut jauh-jauh sebelumnya kami telah menyiapkan segala sesuatunya, ” kata Anis.

Kata Anis, mulai dari personel, perlengkapan dan kemampuan. Sehingga ketika melaksanakan tugas pengamanan jalannya pesta demokrasi 5 tahun sekali ini, dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

“Tak lupa kami juga meminta pertolongan kepada Allah SWT agar seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan aman,” tutupnya.(Jay)