Cara Brimob Bone Jaga Kebugaran dan Imun Tubuh

BONE, UPEKS.co.id —Tingginya intensitas tugas yang dijalani di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini membuat para personel Brimob Polri harus memliki cara-cara atau kiat-kiat khusus untuk menjaga imun dan kesehatan tubuh.

Seperti yang dilakukan oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel bersama anggotanya di Lapangan apel Markas Batalyon C Pelopor, Kota Watampone Kabupaten Bone, Selasa (12/22/20).

Serangkaian kegiatan olahraga yang dijalani oleh para personel Brimob Batalyon C Pelopor ini. Diantaranya lari melewati rintangan ban yang telah disusun, push up dan olahraga umum. Seperti yang dilakukan oleh Danyon C Pelopor bersama perwira jajaran Batalyon C Pelopor yaitu tenis lapangan.

Olahraga ini dilakukan agar stamina dan imun tubuh para personel Batalyon C Pelopor tetap terjaga. Sehingga akan menunjang pelaksanaan tugasnya demi mewujudkan Bhakti Brimob Untuk Indonesia.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan mengatakan, untuk menjaga kebugaran dan imun tubuh dari berbagai serangan penyakit, tubuh harus selalu aktif bergerak.

“Salah satu cara yang paling efektif menjaga kebugaran dan imun tubuh di tengah pandemi Covid 19 saat ini adalah dengan aktif bergerak melalui kegiatan olahraga,” kata Kompol Nur Ichsan.

Meskipun olahraga ini dilaksanakan bersama-sama oleh personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yakni tetap memakai masker, jaga jarak dan diakhiri dengan mencuci tangan.

Untuk jenis kegiatan nya pun beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan tugas seperti lari melewati rintangan ban untuk melatih ketangkasan dan push up untuk melatih kekuatan otot lengan dalam mengangkat beban.

Terpisah Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis menjelaskan, selain membutuhkan keterampilan khusus dalam menjalankan tugas, Personel Brimob juga membutuhkan olahraga khusus untuk menjaga kondisi tubuh agar tugas yang dijalani dapat diselesaikan dengan baik.

“ Untuk mewujudkan Bhakti Brimob Untuk Indonesia, seluruh personel Brimob juga dituntut agar stamina tubuh tetap prima sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman,” terang mantan Dansat Brimob Polda Sulsel ini.(Jay)