Bangun Talenta Digital, Kemendikbud Apresiasi Huawei ICT Competition

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Huawei Indonesia secara resmi mengumumkan nama-nama tim perguruan tinggi yang menjadi pemenang kompetisi bergengsi di bidang TIK, Huawei ICT Competition tingkat Nasional 2020.

Tahun ini, kompetisi yang mengusung tema ‘Connection, Glory, Future‘ ini digelar secara daring dan diikuti oleh lebih dari 2.156 peserta yang berasal dari 40 perguruan tinggi di tanah air. Mereka berkompetisi di tiga bidang yang berbeda, yaitu kompetisi di bidang Kecerdasan Artifisial (AI), Jaringan atau Network, dan Cloud.

Jalannya kompetisi TIK Nasional yang digelar Huawei Indonesia ini berlangsung secara virtual sejak Oktober 2020. Terdapat 83 jadwal kelas yang berbeda dan masing-masing kategori dikuti sejumlah perguruan tinggi. Kompetisi di bidang Network diikuti oleh 1.329 peserta dari 23 perguruan tinggi. Kompetisi di bidang Cloud diikuti oleh 348 peserta dari 7 perguruan tinggi, sementara kompetisi di bidang AI diikuti oleh 749 peserta dari 19 perguruan tinggi.

Selain melibatkan para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang berlomba menjadi terbaik di tiga bidang TIK yang dikompetisikan, Huawei ICT Competition Tingkat Nasional juga diikuti 79 pengajar di bidang TIK dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan sertifikasi TIK sebagai prasyarat dari Huawei Indonesia.

Sementara kategori Best Performance Trainer bidang Network dimenangkan oleh Mochammad Fahru Rizal dari Telkom University. Sedang Abdul Latif dari ITB memenangkan gelar Best Performance Trainer untuk kategori Cloud, dan Wervyan Shalannanda dari ITB meraih Best Performance Trainer untuk kategori AI.