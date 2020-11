Yamaha Update Varian NMAX Versi 155 Connected Resmi Meluncur

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Tak pernah berhenti berinovasi untuk menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan Indonesia yang terus bergerak dinamis, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg meluncurkan varian terbaru di kelas skutik premium 150 – 155cc yaitu All New NMAX 155 Connected (Standard upgrade).

Hadirnya varian terbaru ini akan semakin melengkapi line up keluarga Maxi Yamaha series dalam menawarkan pilihan yang beragam kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka serta memberikan pengalaman berkendara dengan aplikasi Y-Connect.

“Menjawab keinginan konsumen Yamaha, maka pada hari ini, kami dengan penuh rendah hati, meluncurkan All New NMAX 155 versi Standard Upgrade yang telah Connected untuk menambah line up produk All New NMAX 155 yang sudah ada. Dengan harapan, pecinta Maxi Yamaha mempunyai lebih banyak varian pilihan sesuai kebutuhan masing-masing,” jelas Dyonisius Beti selaku Exc. Vice President & COO, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

All New NMAX 155 Connected merupakan varian upgrade dari tipe Standard yang memiliki tambahan fitur berupa Smart Key System (SKS), yaitu sistem penguncian tanpa anak kunci, serta Y-Connect yang dapat menghubungkan smartphone pengendara dengan sepeda motor melalui koneksi Bluetooth.

Sementara itu, GM Marketing PT. Suracojaya Abadimotor (PT. SJAM), Frengky J Tunandar mengatakan series All New NMAX 155 dipasarkan di Makassar seharga 31 Jutaan dan versi ABS Rp35 jutaan, untuk type terbaru All New NMAX Connected harganya akan berada di antara kedua produk sebelumnya dan tersedia dalam 4 varian warna yang meliputi Prestige Silver, Maxi Signature Black, Matte Blue serta Matte Red.

“Khusus varian connected ini mendapat Warna baru Prestige Silver, ini merupakan varian warna baru yang dihadirkan bagi pengendara yang senang tampil elegan dan berkelas dengan penuh percaya diri,” katanya.

Spesifikasi:

MAXi Feature

All New NMAX 155 Connected telah dilengkapi dengan fitur Y-Connect yang memudahkan pengendara dalam mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi, sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.

Aplikasi Y-Connect juga memiliki fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya. Karena mereka dapat saling berkompetisi dengan sesama pengguna CCU model (motor Yamaha yang memiliki fitur Y-Connect) dalam hal jarak tempuh maupun poin eco riding.

Motor ini juga dilengkapi dengan fitur unggulan lainnya seperti Smart Key System dengan Immobilizer dan Answer Back System sehingga mudah mencari posisi parkir motor, Electric Power Socket untuk mengisi daya batre smartphone pengendara dan Handle Bar Switch Control yang berfungsi memudahkan anda memilih tampilan informasi dan pengaturan pada speedometer (tombol pengatur berada di handle sebelah kiri)

MAXi Comfort

All New NMAX 155 Connected memiliki ruang kaki yang luas sehingga posisi berkendara menjadi lebih rileks untuk jarak dekat maupun jauh, ditambah lagi dengan jok berkontur ganda yang nyaman serta sub tank suspension untuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.

MAXi Style

All New NMAX 155 Connected dibekali lampu depan dan belakang berteknologi LED dengan Hazard Lamp yang desainnya mewarisi MAX series DNA. Untuk mendukung barang bawaan yang banyak, motor ini memiliki bagasi yang luas, dapat menyimpan helm full face berukuran XL*. Multifunction Digital Speedometer dengan desain modern yang informatif serta Front Compartment tertutup yang praktis untuk menyimpan barang bawaan turut dihadirkan pada motor.

Total New Engine 155cc

Di sektor dapur pacu All New NMAX 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berteknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi dan tenaga merata di setiap putaran mesin. Motor ini juga membawa teknologi Smart Motor Generator (SMG) sehingga starter mesin menjadi lebih halus, serta Stop & Start System (SSS) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti

Dengan mesin baru yang sarat akan teknologi tersebut, All New NMAX 155 Connected dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3 kW / 8.000rpm dan torsi maksimum sebesar 13.9Nm / 6500rpm.

Untuk sistem pengereman yang lebih optimal, motor ini juga dilengkapi dengan cakram ganda yang kuat dan kokoh di bagian ban depan serta belakang. (mit)