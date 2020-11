Promo The Body Shop Nipah Mall, Ada Produk Limited Edition, Gift & Diskon Hingga 20 Persen

Makassar, Upeks.co.id–Toko kosmetik asal Inggris, The Body Shop mengeluarkan produk edisi spesial (special edition) menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru.

Produk tersebut ditawarkan dengan harga spesial, sehingga produk ini kian diminati khususnya bagi kaum hawa.

Bertajuk “Spread Some Kindness”, produk edisi spesial ini menawarkan produk perawatan tubuh dengan wewangian khas floral & fruity.

Adapun aneka produk limited edition The Body Shop Nipah Mall yaitu Body Scrub, Bath Bomb, Shower Gel, Body Yoghurt, Body Butter, Hand Cream, Lip Scrub dan Body Mist limited edition. Aroma dari produk limited editian tersebut yaitu dari aroma Winter Jasmine, Festive Berry dan tambahan aroma dari Warm Vanilla yang menyegarkan.

Selain produk limited edition, The Body Shop Nipah Mall juga menghadirkan eye shadow terbaru yang terinspirasi dari alam dengan berbagai pilihan warna yang natural.

Yang tak kalah menarik, saat ini The Body Shop Nipah Mall menawarkan promo spesial yaitu potongan harga sebesar 10 persen untuk pembelian 1 produk dan potongan harga sebesar 20 persen untuk pembelian 2 produk limited edition (gift, body, makeup dan accesories) yang berlangsung dari 5 November 2020 – 6 Januari 2021.

Selain itu, untuk pelanggan The Body Shop yang belum menjadi member dapat langsung mendaftar sebagai member tanpa minimal belanja dan dapatkan keuntungan berupa voucher belanja Rp150.000 dan info seputar diskon khusus member. Bila belanja dengan transaksi senilai Rp1.000.000 akan mendapatkan free bag. Customer dapat melakukan pembelanjaan atau transaksi langsung di gerai The Body Shop Nipah Mall atau melalui website www.thebodyshop.co.id.

Selain menawarkan promo, The Body Shop juga sangat peduli dengan isu sosial dan lingkungan yang ditunjukkan melalui gerakan dan program yang diusung. Salah satu program yang sedang di gaungkan saat ini yaitu The Body Shop Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pulih dan Magdalene dalam mengesahkan RUU PKS dimana tidak hanya berfokus terhadap pelaku kekerasan seksual tetapi juga pemulihan korban seksual itu sendiri. The Body Shop mengajak masyarakat untuk bergerak bersama dengan mengisi serta menandatangani petisi untuk membantu para korban kekerasan seksual agar terlindungi oleh hukum. Untuk petisi bisa diisi secara offline di store resmi The Body Shop atau secara online melalui link http://www.tbsfightforsisterhood.co.id.

General Manager Nipah Mall & Office Building, Richard Abraham, menuturkan mendukung program promo yang ditawarkan oleh The Body Shop.

“Kami selaku manajemen mal sangat mendukung program-program yang ditawarkan oleh berbagai gerai di Nipah Mall. Customer dapat langsung menikmati promo potongan harga ini dengan berbelanja langsung di gerai The Body Shop tanpa minimum pembelanjaan. Kami berharap program seperti ini dapat memberikan pengalaman berbelanja untuk memenuhi kebutuhan customer. Segera kunjungi The Body Shop Nipah Mall dan nikmati promo terbatas ini” tuturnya.(rls)