Polemik Revitalisasi Anjungan Sungai Mata Allo, DPRD Gelar RDP

ENREKANG,UPEKS.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) untuk menindaklanjuti aspirasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan Maspul (AMPPLM).

RDP tersebut menghadirkan Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan revitalisasi anjungan sungai Mata Allo yang berlangsung di ruangan rapat DPRD Kabupaten Enrekang, beberapa hari lalu.

Kegiatan tersebut membahas tentang Proyek revitalisasi anjungan sungai Mata Allo yang diduga bermasalah oleh AMPPLM.

Selain Anggota Komisi II DPRad dan AMPPLM, hadir pula pihak terkait yakni Dispopar, Dinas PU, Camat Enrekang dan Lurah Galonta.

“Kami menduga anggaran sebesar Rp 13,8 Miliar untuk kegiatan Proyek Revitalisasi Anjungan Sungai Mata Allo tidak tepat. Hal ini karena ada beberapa pertimbangan seperti dampak yang berpotensi akan timbul dikemudian hari dan juga beberapa regulasi yang kami anggap dilanggar dalam proses pengerjaan proyek tersebut ” ujar

Risman.

Dia menambahkan aturan yang dilanggar oleh proyek tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai. Pasal 11; Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 22 ayat (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a. menanam tanaman selain rumput; b. mendirikan bangunan; dan c. mengurangi dimensi tanggul.

Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Pasal 7; Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

“Kami berkesimpulan bahwa kebijakan yang tepat untuk Sungai Mata Allo bukanlah membangun Proyek yang jelas melanggar beberapa aturan tetapi lebih tepat jika Pemerintah melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, dan memperkuat elevasi tanggul hingga bila perlu memperlebar aliran sungai sehingga potensi banjir bisa teratasi di kota Enrekang”. Pungkas Risman.

Adapun beberapa aturan yang bertentangan dengan proyek tersebut yang tertuang dalam pernyataan sikap aliansi seperti Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang , Perda Nomor 1tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang, PP No 37 thn 2012

tentang Pengelolaan DAS, PP No 38 thn 2011 Tentang Sungai, Permen PUPR No 28 thn 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dan UU No 14 thn 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Hal yang lebih Ironis menurut Risman, adalah ada perubahan desain yang dilakukan namun jumlah anggarannya tetap sama , padahal desain awal sekitr 450 meter panjangnya dan lebarnya 7 meter dan adapun rekomendasi teknis dari Unhas untuk perubahan desainnya sekitar 350 meter panjangnya dan lebarnya 4 meter dan kembali pada perubahan teknis ada pengurangan volume dilakukan tapi kenapa anggaran tetap utuh.

“jadi menurut kami ketika ada perubahan pengurangan volume artinya ada juga pengurangan anggaran tapi ini tidak ada perubahan anggaran”. Ujarnya. (Sry).