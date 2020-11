Phinisi Hospitality Indonesia WELCOMING NEW YEAR EVE 2021

Makassar, Upeks.co.id – Phinisi Hospitality Indonesia tidak henti-hentinya memberikan pengalaman terbaik di setiap moment Akhir Tahun dating. Operator Hotel terbesar yang berlokasi di kota Makassar ini selalu hadir dengan kejutan yang selalu ditunggu-tunggu.

Kali ini Phinisi Hospitality Group hadir dengan konsep Tahun Baru yang berbeda dari tahun sebelumnya jika biasanya moment perayaan akhir tahun digelar dengan konsep yang spektakuler dengan venue yang penuh dengan nuansa dekorasi dan entertainment tahun baru, namun kali dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan dan tetap memperhatikan Protokol kesehatan – COVID 19 setiap tamu yang datang ke Hotel di bawah naungan Phinisi Group, perayaan moment akhir Tahun hadir dengan konsep yang berbeda yaitu Virtual Entertainment dimana perayaan malam pergantian tahun baru kali ini digelar dengan berbagai macam hiburan online melalui Live Streaming, TV channel inhouse yang ada di kamar setiap tamu sehingga tamu hotel tetap dapat menikmati sajian hiburan menyabut malam pergantian tahun 2021.

Tema Tahun Baru yang diusung oleh hotel dibawah naungan Phinisi Hospitality Group antara lain : The Rinra “A Night at The Island’ dengan harga kamar yang ditawarkan mulai dari Rp. 3.580.000net/malam termasuk paket makan malam untuk dua orang.

Claro Makassar bertema “The Normal Festive”, paket kamar yang ditawarkan mulai dari Rp. 1.500.000net/malam termasuk makan malam untuk dua orang. Untuk D’Liquid Makassar hadir dengan konsep offline dengan tema “Playmate Distric” menampilkan Guest Star DJ Sha & Vermilion Band FDC dengan harga Rp.150.000net/orang.

Dalton Makassar “New Normal in Magic Land” paket kamar yang ditawarkan oleh Dalton Makassar Rp. 750.000net/malam termasuk makan malam untuk dua orang.

Hotel Pertama di bawah naungan Phinisi Hospitality Group, Almadera Makassar hadir dengan konsep ‘Balinese’ dengan paket kamar Rp.1.200.000net/malam termasuk makan malam untuk dua orang dan yang tidak kalah menarik lagi adalah Claro Kendari yang berada di Kota Kendari kali ini akan mengsung tema “Trip to Wonderland” dengan paket kamar yang ditawarkan mulai dari Rp.1.500.000net/malam termasuk makan malam untuk 2 orang, sedikit berbeda kali ini Claro Kendari menggelar dengan konsep offline dan tentunya protokol kesehatan COVID 19 diberlakukan ketat agar tamu yang menginap merasa tetap aman dan nyaman selama berada di hotel.

Berbagai macam doorprize dan hiburan menarik akan disuguhkan oleh Phinisi Hospitality Group, Ellen Tanti Marta selaku Corporate Director Sales of Marketing Phinisi Hospitality Indonesia mengatakan, kami selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan dan hiburan acara malam tahun baru yang terbaik walaupun di masa pandemi saat ini, kami selalu berinovasi mengikuti kondisi sosial saat ini namun dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan setiap tamu yang hadir di hotel kami.

Perayaan Malam pergantian tahun baru yang diselenggarakan oleh Phinisi Hospitality Group akan di adakan pada 31 Desember 2020 dan mulai saat ini reservasi kamar dan acara sudah bisa dilakukan dengan menghubungi sales person masing-masing hotel.(rls)