November, PT. SJAM Target 100 Unit Penjualan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT. Suracojaya Abadimotor (PT. SJAM) sebagai Main Dealer Resmi Yamaha area Sulselbar resmi perkenalkan new model Yamaha All New Aerox 155 Connected di Area Sulawesi Selatan dan Barat, di Kafe Ombak, Jl. Ujungpandang, Makassar

GM Marketing PT. SJAM, Frengky J Tunandar mengatakan, Yamaha Aerox selama ini menjadi bagian dari MAXi Sport Scooter produksi perusahaan berlogo garpu tala.

“Indonesia, Sulawesi Selatan dan Barat pada khususnya memiliki kultur yang beragam dalam selera berkendara, setelah jajaran Scooter Maxi Yamaha memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Minat konsumen, kini saatnya kami mempersembahkan Yamaha MAXi jenis baru, desain yang lebih berkelas dan fitur berguna,” katanya.

Sementara itu, Manager Promotion PT SJAM, Erlangga Robby menyebutkan bahwa Yamaha yang akan kami perkenalkan ini memiliki banyak sekali pengguna dengan gaya hidup bersosial media, jadi tentunya karakternya akan lebih condong ke konsumen usia 20 hingga 30 tahun, karena seperti diketahui generasi Aerox sebelumnya adalah pelopor sport scooter di Indonesia.

“Kondisi ini diharapkan tetap menjadi segmen yang baru dan kultur unik di kalangan anak muda,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Manager Marketing PT SJAM, Charles Tandiary mengatakan, untuk saat ini yang indene ada 20 unit.

“Kami sangat optimis menargetkan penjualan 100 unit untuk bulan November ini. Dan juga, ada promo launching untuk saat ini dengan Down Payment (DP) 10 persen,” ungkapnya.

Meski demikian, untuk target kedepannya pihaknya menargetkan 500 unit per bulan Yamaha All New Aerox 155 Connected ini.

Diketahui, konsep utama dari produk ini terlihat jelas dari konsep DNA super sport dalam wujud motor matik. Visualnya tampak dari ciri khas fairing untuk motor super sport.

Kemudian, lantas keunggulan kedua adalah performa dengan rasio bahan bakar terbaik di kelasnya, dan ketiga adalah kemampuan koneksi motor dengan smartphone pengguna.

Dan juga, fitur yang tersedia dalam aplikasinya Yamaha Connect adalah pengecekan aki dan oli, lokasi parkir terakhir, penggunaan bahan bakar, hingga ranking motor pengguna dengan para pengguna lainnya.

Sekedar diketahui, Aerox 155 Connected diperkenalkan dengan harga Rp27.132.000 dan Aerox 155 Connected ABS Rp30.870.000 OTR Makassar. (mita)