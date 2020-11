JNE Boyong Penghargaan Top Brand Award 2020 Kategori Courier Service ke-7 Kalinya

MAKASSAR.UPEKS.co.id—KOMITMEN JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional, untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan perekonomian Bangsa serta Negara, diwujudkan dalam berbagai langkah bisnis yang dapat menjadi peluang bagi masyarakat.

Di saat kondisi perekonomian dan bisnis dunia yang mengalami penurunan karena pandemic Covid-19, JNE tetap mempertahankan kapabilitas dan kapasitasnya. Pengembangan bisnis pun terus dilakukan dengan meningkatkan berbagai sektor penting agar JNE memiliki kualitas pelayanan terbaik, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, mau pun para mitra.

Upaya tersebut berbuah manis menjelang usianya yang ke-30 tahun, JNE kembali dianugerahi penghargaan bergengsi, yaitu TOP Brand Award 2020 kategori Courier Service. JNE dianugerahi penghargaan Top Brand Award 2020 kategori Courier Service untuk ke-7 kalinya secara berturut–turut sejak tahun 2014.

Dalam acara bertajuk “In Recognition of Outstanding Achiievment in Building the Top Brand” di Dharmawangsa Studio, Jl. Dharmawangsa no. 20 Kebayoran Baru Jakarta, pada Jum’at (27/11), penghargaan ini diberikan oleh Handi Irawan D, CEO Frontier Group kepada Head of Marketing Communication Division JNE, Doedi Hadji Sapoetra.

Top Brand Award diberikan untuk merek-merek unggul dengan performa yang luar biasa di pasar Indonesia. Pemberian penghargaan dilakukan dengan mengacu pada Top Brand Index, yang merupakan survei resmi Top Brand dengan metodologi yang dioperasikan secara independen oleh Frontier Research.

Dalam Top Brand Award 2020, JNE meraih poin Top Brand Index (TBI) sebesar 27.3% atau lebih besar dibanding perusahaan sejenis lainnya. Poin tersebut didapat setelah Majalah Marketing dan Frontier Resarch Group melakukan riset di 15 kota, dengan survey terhadap 12.000 responden menggunakan metodologi pengumpulan data melalui metode sampling yang digunakan untuk sampel random dan random retail. Sedangkan sampel booster dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling oleh Frontier Research.

Sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik yang telah puluhan tahun mengemban amanah semua pelanggannya di seluruh Indonesia, JNE dinilai superior atau top yang meliputi Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share dalam benak konsumen. JNE pun dinilai mampu mempertahankan ekuitas mereknya dibanding merek sejenis lain.

M. Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan istimewa ini.

“Mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Majalah Marketing beserta Frontier Group atas penghargaan Top Brand Award 2020 kategori Courier Service” ujarnya.

Sebagai penghargaan bergengsi, Top Brand Award diberikan kepada merek-merek yang mendapatkan predikat “TOP”, tuturnya.

Feriadi juga menyampaikan bahwa JNE didirikan dengan tujuan utama agar membawa manfaat bagi banyak orang, baik internal mau pun eksternal perusahaan sesuai dengan tagline kami yaitu, “Connecting Happiness”. Oleh karena itu, penghargaan yang diraih ini menjadi motivasi manajemen dan karyawan untuk terus

menjalankan performa kerja yang prima, dan melanjutkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan bisnis, serta selalu berupaya maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di berbagai bidang.

“Penghargaan ini pun dianugerahkan kepada JNE tepat di bulan istimewa bagi seluruh karyawan JNE di seluruh Indonesia, yaitu bulan November. Di bulan ini pula JNE tepat 30 tahun mengemban amanah untuk mengantarkan paket ke seluruh pelanggan di Indonesia,” kata Feriadi.

Menjelang 3 dekade, kata Feriadi, kami menyelenggarakan program terima kasih kepada pelanggan dengan tema #30TahunBahagiaBersama diantaranya, Diskon 30% Layanan JNE International untuk pengiriman ke semua Negara, JLC Lucky Draw dengan berbagai hadiah yang fantastis, Giveaway 30 hari bahagia bersama, dan juga melaksanakan beragam program CSR di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kami berharap berbagai program dan langkah JNE, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (suk)