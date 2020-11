Brimob Bone Peringati Maulid Secara Virtual

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H di Mesjid Babul Ikhlas Mako Batalyon C Pelopor Jl MH Thamrin No Kota Watampone secara virtual via aplikasi Zoom Meeting, Rabu (18/11/20).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara daring ini, dipimpin langsung oleh Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis. Maulid itu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulsel.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H yang mengangkat tema ” Dengan Keteladanan Nabi Muhammad SAW Kita Kuatkan Persaudaraan dan Kepedulian guna Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif”.

Melalui tema tersebut, Dansat Brimob Polda Sulsel mengajak kepada seluruh jajarannya untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman)teladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maupun dalam pelaksanaan tugas untuk mengimplementasikan Bhakti Brimob Untuk Masyarakat.

“Melalui peringatan Maulid ini, saya mengajak kepada seluruh Personel Satbrimob Polda Sulsel agar dapat meneladani sifat-sifat rasulullah dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh nabi

dalam kehidupan sehari-hari, ” kata Anis.

“Utamanya dalam pelaksanaan tugas demi mewujudkan Bhakti Brimob Untuk Masyarakat,” tambah Kombes Pol Muhammad Anis saat memberikan sambutan dalam peringatan Maulid secara virtual.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan mengatakan, dalam peringatan Maulid ini CD xx, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel juga merangkaikannya dengan acara syukuran HUT ke-75 Korps Brimob Polri.

“Jadi di masa pandemi Covid-19 saat ini, peringatan Maulid dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Masjid Nurul Qolbi Mako Yon A Pelopor Satbrimob Sulsel, dalam pelaksanaannya pun kami sangat memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” ujar Kompol Nur Ichsan

“ Setelah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kami rangkaian dengan acara syukuran HUT ke-75 Korps Brimob Polri untuk mendoakan demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas Batalyon C Pelopor khusus nya dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, ini semua untuk mewujudkan Bhakti Brimob Untuk Masyarakat,” tutupnya.(Jay)