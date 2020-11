Telkomsel Pamasuka Gelar Acara Pengumuman Lomba Karya Tulis & Foto Jurnalistik 2020

Makassar, Upeks.co.id–Telkomsel Pamasuka (Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kallimantan) menggelar acara pengumuman Lomba Karya Tulis Jurnalistik & Karya Foto Jurnalistik 2020, Senin 9 Nopember 2020. Lomba tersebut ditujukan untuk wartawan aktif dan terdaftar sebagai redaksi cetak dan online di wilayah Telkomsel Area Pamasuka. Periode lomba dan penayangan berlangsung dari 15 Juni sampai dengan 5 September 2020.

Pada tahun 2020 ini, tema yang diangkat adalah “Memaknai Konsistensi Melayani Negeri untuk Terus Bergerak Maju Bersama Indonesia “ dengan tiga sub tema yang dapat dipilih para peserta yaitu “Konsistensi Telkomsel Membangun Jaringan Hingga Pelosok Sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan”, “Pengembangan Layanan Gaya Hidup Digital Telkomsel Menuju Penguatan Ekosistem Industri 4.0”, dan “Komitmen Telkomsel Melalui Program Tanggung Jawab Sosial (CSR)”.

Kompetisi yang berlangsung secara tahunan ini memperebutkan total hadiah lebih dari 45 juta rupiah dan piagam penghargaan. Untuk kategori Lomba Karya Tulis Jurnalistik total ada 137 karya tulis yang masuk dari 58 jurnalis. Dan untuk kategori Lomba Karya Foto Jurnalistik, ada 54 hasil foto dari 19 fotografer yang mengikuti kompetisi.

Pengumuman lomba dilakukan secara virtual dan mengundang rekan-rekan media di seluruh Area Pamasuka untuk ikut meramaikan dan dihadiri oleh VP Corporate Communications, VP NOQM Area Pamasuka, dan para GM Regional. Selain pengumuman lomba, berbagai macam kuis melalui aplikasi Kahoot, kuis pantun, dan juga doorprize turut dipersembahkan untuk menyemarakkan acara. Ada pula hadiah bagi peserta dengan Best Costume selama acara berlangsung. Meskipun berlangsung secara virtual, tetapi tidak mengurangi keakraban dan kehangatan yang terjalin antara Telkomsel dan rekan-rekan media se Pamasuka selama acara berlangsung.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan ada beberapa tantangan yang biasa disebut 4C di masa pandemi ini, termasuk juga tantangan di industri telekomunikasi. “C yang pertama yaitu Complexity. Dengan adanya pandemi, kita dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam melakukan businsess & operation model. Berikutnya adalah mengenai Campaign, tentunya berkat bantuan dari temen-temen media ini, walaupun dalam kondisi sulit kita tidak akan pernah berhenti untuk meng-campaign-kan sesuatu. Kita tidak akan pernah diam. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita diberikan pilihan wait and see atau terus bergerak maju, dan kita memilih terus bergerak maju.” kata Denny

“C berikutnya adalah Cooperation/Collaboration atau kolaborasi yang menjadi tantangan baru. Layanan yang bersifat tradisional seperti voice dan SMS terjadi decline, namun di waktu yang bersamaan layanan consume data dan data user melonjak secara signifikan. Artinya, layanan yang kita gelar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. C yang terakhir adalah Covid-19, yang memberikan tantangan tidak mudah bagi kita. Tetapi disitu ada opportunity atau benefit dimana kita bisa mengakselerasi digital service, seperti paket CloudX, paket belajar, yang meningkat secara double digit, khususnya di Area Kalimantan dan Sulawesi.”

Terkait kompetisi Denny menambahkan “Bagi saya, kompetisi ini bukan masalah menang atau kalah, tetapi ini merupakan suatu hal untuk mempererat tali silaturahim antara Telkomsel dan sahabat media. Telkomsel tanpa sahabat media itu bagaikan sayur tanpa garam. Pun sebaliknya, dalam hal ini Telkomsel akan berkomitmen memberikan yang terbaik untuk temen-temen media. Kita tetap berkomitmen melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan bekerja dengan hati di kesunyian.” pungkas Denny.

Sedangkan Vice President Network Operation & Quality Management Telkomsel Area Pamasuka Moelky Furqan dalam sambutannya mengatakan “Alhamdulillah kami Telkomsel Pamasuka mempunyai partner media yang sangat luar biasa, yang selalu mendukung perkembangan Telkomsel, yang memviralkan dan menyuarakan bahwa Telkomsel masih tetap bergerak maju. Mewakili management Telkomsel Area Pamasuka saya mengucapkan terima kasih sekali atas kontribusi teman-teman media kepada Telkomsel . Kami juga sangat terbuka terhadap masukan dari temen-teman media jika ada titik jaringan yang perlu diperbaiki oleh Telkomsel.

Kami juga menyampaikan selamat kepada para pemenang dalam kompetisi ini , dan juga Terima kasih kepada semua rekan-rekan media atas partisipasinya dalam kegiatan lomba Karya Tulis & Foto Jurnalistik 2020 Telkomsel Pamasuka.

Berikut daftar pemenang Lomba Karya Tulis & Foto Jurnalistik 2020 Telkomsel Pamasuka.

Lomba Karya Tulis Jurnalistik :

Juara 1 : Agung Tri Handono – Cenderawasih Pos

Juara 2 : Nugroho Pandu Cahyo – Kaltim Post

Juara 3 : Hilda Margaretha – sulutreview.com

Juara Harapan 1 : Suwarny – Koran Sindo

Juara Harapan 2 : Ilham Surahmin – zonasultra.com

Juara Harapan 3 : Ramlan Harun – Harian Malut Post

Lomba Karya Foto Jurnalistik :