Cabang dari Jakarta, Restaurant Sushi 3 Wise Monkeys Hadir di Mal Ratu Indah

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Mal Ratu Indah kembali menghadirkan restoran Jepang terbaru, yakni 3 Wise Monkeys yang terkenal kelezatan isajian menunya.

Hadirnya 3 Wise Monkeys di Mal Ratu Indah merupakan cabang pertama di luar Jakarta dan dapat kalian jumpai pada area ground floor. Bagi kalian pecinta Japanese cuisine, tempat ini wajib untuk kalian kunjungi, karena banyak pilihan menu yang dihadirkan.

Terdiri dari sushi roll,sashimi, ramen, udon, paket bento, hingga steak. Selain itu, tersedia pula kategori menu all you can eat dan ala carte.

Soft Opening sejak 24 Oktober, 3 Wise Monkeys Makassar memiliki banyak customer rutin. “ Makassar kami pilih sebagai cabang pertama diluar Jakarta, karena banyak sekali pecinta Makanan Jepang di Makassar.

Selain itu, permintaan dari beberapa pelanggan loyal kami dari Jakarta yang berasal dari Makassar” , kata Yurizal Tanjung, perwakilan dari 3 Wise Monkeys Jakarta.

3 Wise Monkeys di Jakarta sudah lama dikenal denganRestoran Jepang pertama yang menawarkan konsep All You Can Eat. Dengan harga Rp. 235.000 ++ per pax, selama 90 menit pengunjung sudah bisa menikmati pilihan makanan lebih dari 60 pilihan menu. Sushi, Sashimi, Mini Donburi, Grilled, Udon, Ramen, hingga Dessert serta free flow Ocha/ Ice Tea.

“Yang membuat All You Can Eat di 3 Wise Monkeys berbeda adalah pilihan menu kami yang sangat beragam, dan kami juga menyediakan menu sashimi salmon dan tuna yang biasanyatidak ada di menu AYCE di restoran lainnya”, ungkap Yurizal.

Konsep online ordering juga akan mulaid iperkenalkan di 3 Wise Monkeys Makassar. Dengan konsepini, pengunjung bisa memesan melalui handphone mereka dan pesanan akanlangsung terhubungkan ke kasir. “Dengankonsep online ordering ini diharapkan service akanberjalanlebihcepat”, lanjutYurizal.

Ditanya menu andalan di 3 Wise Monkeys, Yurizal menjelaskan semua menu adalah andalan tetapi yang paling favorit dan paling sering dipesan adalah Aburi Salmon Belly dengan Truffle Sauce, Salmon Lava Sushi, dan juga Beef Cheese Roll.

“Kami menggunakan Salmon Sashimi Grade dan Beef kualitas premium yang diterbangkan langsung dari Jakarta, sehingga kualitas makanan kami sama persis dengan pusat kami di Jakarta” ujarnya.

Di Grand Opening kali ini 3 Wise Monkeys Makassar juga meluncurkan program Loyalty Member. Di program ini, setiap pengunjung yang mendaftar menjadi member akan mendapatkan free points di setiap kunjungannya yang bisa ditukar sebagai potongan harga di kunjungan berikutnya. Selain itu juga, setiap member yang berulang tahun dan merayakan ulang tahunnya di 3 Wise Monkeys Makassar akanmendapatkan free Sushi Cake senilai Rp. 100.000. (rls)