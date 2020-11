Anjangsana Brimob Bone Dalam Rangka HUT Korps Brimob Polri

BONE, UPEKS.co.id — Dalam rangka HUT ke- 75 Korps Brimob Polri tanggal 14 November 2020, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel gelar serangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat.

Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel diantaranya adalah kerja bakti di tempat-tempat ibadah, kegiatan donor darah, kegiatan fogging dan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum serta area publik.

Brimob Bone ini kembali gelar kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut HUT ke- 75 Korps Brimob Polri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh personel Brimob Bone ini adalah anjangsana menyambangi purnawirawan Brimob dan Warakawuri Brimob.

Dalam kegiatan anjangsana ini selain bersilaturahmi dengan purnawirawan dan warakawuri Brimob, Batalyon C Pelopor juga memberikan tali asih sebagai wujud penghargaan terhadap sesepuh / purnawirawan Brimob dan warakawuri.

Kegiatan anjangsana Batalyon C Pelopor ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos didampingi Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muhammad Syafe’i, S.Sos, Danki / Pasi Jajaran Batalyon C Pelopor, serta pengurus Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor.

Tercatat ada tiga purnawirawan Brimob dan dua warakawuri Brimob yang mendapat kunjungan Anjangsana dari Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yakni Kompol (Purn) Yunus Umar, AKP (Purn) Ramli Tahir, IPTU (Purn) Abd Azis, Ny. Beddu warakawuri AKP (Purn) Beddu dan Ny. Amrizal warakawuri Brigadir Amrizal.

Suasana haru pun terlihat dalam kegiatan anjangsana ini, tatkala para purnawirawan dan warakawuri menceritakan suka dukanya selama masih aktif di dinas Kepolisian khususnya di Satuan Brimob.

Para purnawirawan dan warakawuri Brimob juga menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Batalyon C Pelopor serta memberikan ucapan selamat HUT ke-75 Korps Brimob Polri.

“Saya sangat berterimakasih kepada Brimob Batalyon C Pelopor, karena telah memperhatikan kami para purnawirawan melalui kegiatan anjangsana ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat HUT ke-75 Korps Brimob Polri semoga semakin jaya,” ungkap AKP (Purn) Ramli Tahir.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan mengatakan, sebagai bentuk implementasi dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel tidak pernah melupakan jasa-jasa dari purnawirawan dan warakawuri Brimob.

“Melalui kegiatan anjangsana inilah, kami ingin menunjukkan penghormatan dan kepedulian kepada para purnawirawan dan warakawuri Brimob yang telah berjasa membesarkan nama Brimob khususnya di Kabupaten Bone. Tanpa pengabdian mereka mungkin Batalyon C Pelopor belum berkembang pesat seperti saat ini,” kata

Kompol Nur Ichsan.

Terpisah Komandan Satuan ( Dansat ) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menjelaskan satuan yang besar adalah satuan yang mampu menghargai jasa dari para sesepuh mereka, karena tanpa pengabdian dari para sesepuh dan purnawirawan.

“Mustahil Brimob bisa seperti sekarang ini yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagai implementasi Bhakti Brimob Untuk Indonesia, tanpa mereka semua,” jelas Muhammad Anis.(Jay).