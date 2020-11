Pertama Di Luar Jakarta, 3 Wise Monkeys Kini Hadir di Mal Ratu Indah

Makassar, Upeks.co.id–Mal Ratu Indah kembali menghadirkan restoran Jepang terbaru, yakni 3 Wise Monkeys yang terkenal akan kelezatan dari sajian menu yang dihadirkan. Hadirnya 3 Wise Monkeys di Mal Ratu Indah merupakan cabang pertama di luar Jakarta dan dapat kalian jumpai pada area Ground Floor. Bagi kalian pecinta Japanese cuisine, tempat ini wajib untuk kalian kunjungi karena banyak pilihan menu yang dihadirkan. Terdiri dari sushi roll, ramen, udon, paket bento, hingga steak. Menu yang dihadirkan 3 Wise Monkeys terbagi menjadi beberapa kategori, yakni diantaranya appetizer, roll, rice, noodle, grilled, nigiri, sashimi, bento, dessert, maupun drinks. Selain itu, tersedia pula kategori menu all you can eat dan a la carte.

3 Wise Monkeys tidak hanya identik dengan menu sushi, sashimi, dan ramen. Disini kalian juga dapat menikmati varian menu steak yang berbahan dasar daging segar dan berkualitas. Dimasak dengan tingkat kematangan medium well dan disajikan bersama telur setengah matang. Bagi kalian yang ingin lebih praktis, paket menu bento dapat menjadi pilihan untuk disantap karena sangat komplit dan tentunya mengenyangkan.

Tak hanya itu, tersedia berbagai aneka minuman menyegarkan serta dessert yang cocok sebagai pencuci mulut setelah menyantap menu makanan utama 3 Wise Monkeys. Sementara untuk kisaran harga dari kategori menu yang dihadirkan diantaranya, appetizer dibanderol mulai dari harga Rp 20.000 – Rp 89.000, roll Rp 25.000 – Rp 98.000, rice Rp 15.000 – Rp 175.000, noodle Rp 59.000 – Rp 79.000, grilled Rp 36.000 – Rp 140.000, nigiri Rp 25.000 – Rp 109.000, sashimi Rp 48.000 – Rp 280.000, bento Rp 79.000 – Rp 260.000, dessert Rp 15.000 – Rp 45.000, dan drinks Rp 15.000 – Rp 40.000.

“Manajemen mal kembali memanjakan pengunjung setia Mal Ratu Indah dengan menghadirkan tenant baru yakni 3 Wise Monkeys. Dengan hadirnya 3 Wise Monkeys ini, menambah sejumlah deretan tenant Mal Ratu Indah yang menawarkan berbagai hidangan atau sajian menu dari negeri Sakura, sehingga pengunjung lebih banyak pilihannya. Masih dalam suasana soft opening, 3 Wise Monkeys menawarkan promo diskon 15% untuk menu ala carte. Promo ini berlaku selama periode November 2020”, ungkap Centre Manager Mal Ratu Indah, Iwan Ismail.

“Semakin terasa nikmat ketika menyantap berbagai hidangan 3 Wise Monkeys bersama keluarga, teman, bahkan rekan kerja. Ditambah dengan adanya promo yang berlaku saat ini dan suasana dari tenant tersebut yang sangat nyaman sehingga membuat betah untuk tinggal lebih lama”, tambahnya.(rls)