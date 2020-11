Subhanallah, Dan Yon C Pelopor Usung Jenazah Aiptu Abdul Rahman Hingga ke Liang Lahat

BONE, UPEKS.co.id — Polres Bone hari sedang berduka. Salah satu personelnya yang tugas di Banit Regident Sat Lantas, Aiptu Abdul Rahman berpulang ke Rahmatullah saat sedang menjalankan tugas, Selasa (3/11/20) pagi.

Almarhum Aiptu Rahman dikebumikan dengan Upacara Pemakaman Dinas Kepolisian di Dusun Pajekko Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Dalam prosesi pemakaman, tampak Komandan Batalyon (Dan Yon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, ikut mengusung keranda jenazah Almarhum Aiptu Abdul Rahman hingga ke liang kubur untuk dikebumikan.

Saat dikonfirmasi, Danyon C Pelopor mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatannya kepada Almarhum yang merupakan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

” Tentunya kami juga turut berduka cita atas meninggalnya anggota Polri itu. Sebagai wujud penghormatan saya kepada Almarhum dan keluarga, saya ikut mengantarkan jenazah Almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir,” kata Kompol Nur Ichsan.

“Almarhum juga letting Bintara saya dan saya kenal sebagai sosok yang baik dan sering bersinergi dengan kami saat menjalan tugas. Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT Amin,” harap Kompol Ichsan yang beken dengan selogan “ Tindizz” ini.

Setibanya di lokasi pemakaman, jenazah Almarhum Aiptu Abdul Rahman langsung disambut oleh peserta Upacara Pemakaman dari Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel serta Personel Polres Bone yang telah bersiap mengikuti Upacara ini.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kabag Sumda Polres Bone Kompol Burhanuddin, SH. serta Komandan Upacara Iptu Suherman, Upacara Pemakaman Almarhum Aiptu Abdul Rahman diiringi isak tangis dari para keluarga dan kerabat.

Dalam Upacara Pemakaman Almarhum Aiptu Abdul Rahman ini, tampak hadir Kapolres Bone AKBP Try Handoko W.P., S.I.K., Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos., jajaran Perwira dari Batalyon C Pelopor dan Polres Bone untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Almarhum sebelum dikebumikan.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis, juga menyampaikan ucapan belasungkawanya atas meninggalnya Aiptu Abdul Rahman.

“Saya turut berduka mendengar kabar ini, semoga Almarhum Aiptu Abdul Rahman diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah Amin,” ucap Anis.(Jay).