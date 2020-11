Asmo Sulsel Apresiasi Komunitas Pecinta Sepeda Motor Honda PCX150

MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon menggelar kegiatan bertajuk “PCX Luxurious Ride 2020” pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Kegiatan ini adalah ajang kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi Asmo Sulsel kepada konsumen dan komunitas pecinta sepeda motor Honda PCX150.

Ajang PCX Luxurious Ride merupakan aktivitas fun city rolling yang dikemas menarik di mana seluruh peserta bergaya luxury, dengan menggunakan dresscode Exclusive Convoy.

Turut bergabung sejumlah 20 riders yang terdiri dari konsumen dan berbagai komunitas Honda PCX150 seperti PCX Community, Honda PACX Indonesia (HPCI) Makassar, HPCI Maros-Pangkep (MaPan), dan PCX Owner Makassar.

Diawali dengan registrasi peserta di halaman kantor main dealer Astra Motor Sulsel Jl. Sultan Alauddin No.57, pengguna PCX150 melakukan registrasi.

Dilanjutkan briefing bersama tim safety riding Asmo Sulsel untuk

mengingakan kembali edukasi #Cari_Aman saat naik motor seperti menggunakan peralatan riding yang baik dan benar serta menggunakan masker untuk menghindari penularan virus covid-19. Selanjutnya, rombongan pengguna PCX150 melakukan fun city rolling dengan rute berkeliling kota Makassar.

City rolling diisi dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa uang tunai kepada salah satu UMKM terdampak Covid-19 yaitu “Kopi Therapy” di pantai Losari.

Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan dan finish di cafe “Kopi Batas” untuk dinner bersama sekaligus silaturahmi antar peserta. Di kesempatan itu pula dilakukan sesi photo session dengan gaya Exclusive Convoy.

PIC Safety Riding and Community Astra Motor Sulsel, Habib Permadi mengatakan pada kegiatan ini selain gathering dan touring, peserta diajak untuk peduli akan lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan CSR.

Selain itu, moment ini juga dijadikan ajang untuk mempersatukan kembali semangat komunitas karena sudah lama tidak melakukan kopda atau touring karena adanya pandemic.

“Kegiatan ini menjadi pembuktian bahwa komunitas motor pada masa pandemic ini juga harus tetap bisa melakukan kegiatan yang positif dengan event yang dikemas secara menarik, yaitu city rolling dengan gaya Exclusive. Peserta sangat antusias mengikuti acara ini, di mana beberapa peserta menggunakan perlengkapan riding gear lengkap dengan gaya luxury yang mencerminkan motor PCX, yang elegan dan stylish,“ ujar Habib.

Dikatakan, Honda PCX adalah pionir skutik premium di kelasnya, All New PCX 150 semakin spesial seiring disematkannya fitur baru yakni Rear Disc Brake pada kedua tipenya. Fitur baru full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi dalam satu panel dan Smart Key System baru terintegrasi dengan alarm dan Answer

Back membuat All New Honda PCX 150 hadir semakin canggih.

Sekedar diketahuu, skutik premium Honda ini dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp30.720.000 untuk tipe CBS dan Rp33.730.000 untuk tipe ABS, dan Rp44.000.000 untuk PCX Hybrid. (mit).