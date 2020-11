Tingkatkan Keakraban BKPSDM Luwu  Dalam Suasana Liburan di Tanjung Bira

Mengisi Cuti Bersama

LUWU, Upeks.co.id–Bersama, penuh kehangatan, tertawa dalam suasana liburan yang tergambar saat tiba di Tanjung Bira, Bulukumba, Sulsel. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu yang dipimpin langsung oleh Sekretraris Dinas, Andi Muhammad Ahkam Basmin tiba malam hari Kamis (29/10) di wilayah ujung Sulsel itu,

Berangkat dari Belopa, di Rujab Bupati Luwu Pammanu tepat pukul 09.00 wita di hari itu, rombongan “ Family Gathering dengan tema One Mission, One Team dan One Family” berjumlah 42 orang pegawai dari BKPSDM, menggunakan 2 bus perintis warna Biru dan Putih, 1 mobil Pajero putih dan mobil hilux hitam. Rombongan pun berangkat yang diawali dengan meeting untuk menentukan rute yang akan dilalui, “ kita putuskan bersama kita lewat Wajo, masuk Bone lalu Sinjai bukan lewat Makassar”ujar Ahkam.

Dengan ucapan Bismillah rombongan pun berangkat Tepat 12 jam lamanya tiba di tempat tujuan. Tentunya dalam perjalanan ada beberapa hal menarik mulai dari hal kocak sampai keunikan yang ditemui, meski tidak ditulis di sini.

Saat tiba, lampu hias di setiap sudut tanjung Bira yang memperlihatkan keunikan halaman penginapan di sekitar Tanjung Bira, bebatuan karang yang diatur sedemikian rupa hinggan menjadikan lokasi itu terlihat mempesona.

Pagi harinya, Jumat (30/10) diawali dengan senam bersama, lalu acara bebas bagi peserta. Hal ini dimanfaatkan peserta melakukan aktifitas berkunjung ke pantai, photo dan naik banana booth.

Ada juga pergi ke Tebing Appalareng yang masih ada di wilayah Bulukumba pulau penyu pun menjadi salah satu tujuan kunjungan.

Appallareng Cukup jauh dari tempat menginap. Melalui alam yang disekitarnya ditumbuhi kayu jati, namun lelah pun terbayar melihat tebing dikelilingi laut yang airnya begitu jerni. Sementara di Pulau Penyu Ahkam bermain dengan Penyu yang beratnya puluhan kilogram.

Diantara ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Sulsel bahkan ada dari luar sulsel, yang mengisi hari cuti bersama serentak se Indonesia,

BKPSDM tampil berbeda seragam dengan baju kaos hitam bertuliskan BKPSDM Luwu. Hari terakhir itu, diisi dengan berbagai kuis dan game yang bersifat kelompok guna membangun kerjasama dan keakraban.

Perlombaan makan kerupuk, keluar bola dari pipa dengan mengisi air, dan yang paling kocak adalah lomba gendong istri. Semua tertawa riang karena kelucuannya, bahkan Sekretraris BKPSDM Luwu Ahkam juga menjadi salah peserta lomba gendong istri Kocak dan kompak begitulah gambarannya. Acara diakhiri dengan pembagian hadia. “ semoga Family Gathering ini, meningkatkan kerjasama dalam tugas dan menjaga kekompakan, saya tidak mau ketika pulang nanti ada yang masih belum mengenal satu sama lain dan acara seperti ini kita jadikan agenda tahunan, sekarang kita siap-siap untuk pulang melaksanakan tugas masing-masing” ujarnya. (echa)