PDAM Tirta Massenrempulu Beri Layanan Prima ke Pelanggan, Ini Komentar Halifa Bando

ENREKANG,UPEKS.co.id — Direktur PDAM Tirta Massenrempulu, Hj. St. Halifa Bando,S.Ip selama ini berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pelanggan.

Pihaknya bekerja keras mencukupi demi kebutuhan air bersih yang layak bagi masyarakat di 8 Kecamatan yang ada di Enrekang.

Baginya keluhan masyarakat harus segera direspon. Didukung seluruh Karyawan PDAM yang sangat kompak turun kelapangan saat terjadi kerusakan tak perduli tengah malam ataupun hujan namun baginya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat adalah suatu keharusan.

Itulah sebabnya berbagai penghargaan diterima PDAM Tirta Massenrempulu karena selama ini telah melakukan tugasnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Enrekang.

Baru-baru ini PDAM Tirta Massenrempu kembali mendapat penghargaan ” Indonesia Most Excellence Award 2020″ Kategori The Most Recognized Company As Clean Water Quality Integrated Service Provider Of The Year 2020, sebagai wujud ucapan terima kasih dan Pengakuan atas kinerja, prestasi,dedikasi dan kredibilitasnya.

Ini adalah merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang disampaikan oleh Indonesia Development Achievement Foundation bekerjasama dengan Venna Event Management kepada Perusahaan lokal maupun nasional dan Lembaga yang memberikan pelayanan terbaik serta atas prestasinya dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi pengembangan bisnis dan pembangunan nasional.

Baginya keluhan pelanggan harus segera direspon dan ditindaklanjuti. Sebagai Pimpinan Halifa Bando harus

menunjukkan tanggungjawab yang besar jika mendengar ada kerusakan pipa air.

” Jika ada kerusakan Alhamdulillah tidak sampai tiga hari langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya jika ada keluhan masyarakat langsung segera ditindak lanjuti” Kata Halifa Bando.

Dia menyampaikan berterima kasih kepada masyarakat karena atas keluh kesah pelanggan justru pihaknya bisa memberikan pelayanan terbaik. Bagi Halifa Bando senyum pelanggan adalah kebahagiaan seluruh Karyawan PDAM Tirta Massenrempulu.

” Saya harus pahami bahwa air merupakan kebutuhan mendasar bagi pelanggan. Jadi wajar jika air tidak mengalir mereka marah-marah. Hal yang demikian tidak saya tanggapi negatif justru saya bersyukur jika masyarakat segera menyampaikan keluhannya atas layanan kami”. Pungkasnya. (Sry).