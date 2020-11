Berikan Layanan Terbaik, PDAM Tirta Massenrempulu Dapat Penghargaan Indonesia Most Excellence Award 2020

ENREKANG, UPEKS.co.id — PDAM Tirta Massenrempu kembali mendapat penghargaan ” Indonesia Most Excellence Award 2020″ Kategori The Most Recognized Company As Clean Water Quality Integrated Service Provider Of The Year 2020, sebagai wujud ucapan terima kasih dan Pengakuan atas kinerja, prestasi,dedikasi dan kredibilitasnya. Penghargaan ini diterima langsung Direktur PDAM Tirta Massenrempulu Hj. St. Halifa Bando, S.Ip di Ramayana Ballroom Prama Grand Preanger Hotel Bandung, Jumat (30/20/202).

Ini adalah merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang disampaikan oleh Indonesia Development Achievement Foundation bekerjasama dengan Venna Event Management kepada Perusahaan lokal maupun nasional dan Lembaga yang memberikan pelayanan terbaik serta atas prestasinya dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi pengembangan bisnis dan pembangunan nasional.

Di Kabupaten Enrekang Lembaga ini melakukan survey langsung kepada masyarakat secara acak di delapan Kecamatan atas kinerja dan pelayanan yang selama ini telah dilakukan PDAM Tirta Massenrempulu. Delapan Kecamatan yang disurvei antara lain Kecamatan Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Baraka, Alla, Malua

Halifa Bando, mengatakan dirinya tak pernah tau jika selama ini ada Lembaga yang terjun langsung melakukan survey ke masyarakat. Halifa Bando juga tidak pernah diberikan informasi sebelumnya jika Lembaga tersebut akan melakukan survey pelayanan PDAM kepada masyarakat Enrekang.

” Saya juga heran waktu dihubungi karena sebelumnya tidak pernah ada penyampaian kalau mau di survey. Hanya kemarin saya dimintai profile”. Kata Adik Bupati Enrekang Muslimin Bando.

Atas semua prestasi yang telah diperoleh PDAM Tirta Massenrempulu, Halifa Bando menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses yang selama ini dilakukan PDAM.

“Trima kasih buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Sekda selaku Pembina PDAM, Badan Pengawas, Bapak Kejari ( kuasa Hukum PDAM), DPRD, OPD Kabupaten Enrekang yang senantiasa memberikan masukan dan membimbing kami dalam menjalankan tugas”. Kata Halifa Bando.

” Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan PDAM yang di survey terhadap layanan kami dan Karyawan PDAM yang telah bekerja keras, bekerja ihlas dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan. Tanpa bapak dan ibu-ibu semua penghargaan ini mustahil kami peroleh dan semoga ini merupakan motifasi untuk kami berbuat yang lebih baik untuk melayani pelanggan dan terima kasih buat seluruh Stacholder kami yang tidak kami sebutkan satu persatu”. Tambahnya.

Sementara itu Yuli Nurliana,SE,Ak Chairman Venna Event Management atas penghargaan tersebut.

” Kami sampaikan selamat atas anugerah yang diterima, semoga apresiasi tertinggi ini dapat bermanfaat sebagai komitmen untuk menciptakan karya dan prestasi yang lebih tinggi untuk masyarakat dan generasi sebagai panutan, Suritauladan serta menjadi strategi membangun image dalam membangun usaha”. Kata Yuli Nurliana. (Sry).

Caption: Direktur PDAM Tirta Massenrempulu Hj. St. Halifa Bando,S.Ip menerima penghargaan

Indonesia Most Excellence Award 2020″ di Ramayana Ballroom Prama Grand Preanger Hotel Bandung, Jumat (30/10/2020).(rls)