Batalyon C Pelopor Jadikan Gowes Untuk Refreshing

BONE, UPEKS.co.id — Salah satu obat yang paling efektif untuk merefresh kembali pikirin yang lelah akibat tugas dan pekerjaan adalah dengan olah raga outdoor sambil menikmati keindahan alam.

Hal inilah yang dikatakan oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, sesaat setelah melakukan kegiatan sepeda santai atau gowes lintas alam di wilayah Kabupaten Bone pada, Sabtu (31/10/20) pagi.

Kegiatan gowes yang diikuti oleh para personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang tergabung dalam TCC ( Tenribetta Cycle Club) ini, baru terlaksana kembali setelah beberapa pekan yang lalu Danyon C Pelopor beserta anggota disibukkan dengan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa baik di Kota Watampone maupun di Kota Makassar.

Adapun rute gowes yang ditempuh oleh peserta TCC yang dipimpin langsung oleh Danyon C Pelopor ini antara lain start dari Mako Batalyon C Pelopor Jl M.H. Thamrin No. 70 Kota Watampone menuju ke jalan Poros Bone Wajo.

Selanjutnya memasuki Desa Kampung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Jl Cempalagi Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang Barat serta berakhir di Mako Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel.

Dari keseluruhan rute yang ditempuh oleh peserta gowes TCC Batalyon C Pelopor, kebanyakan jalur yang dilewati adalah medan off road seperti pematang sawah, sungai dangkal dan jalan setapak.

Meskipun jalur yang dilewati lumayan menantang, hal ini tak membuat surut semangat dari peserta gowes. Mereka tetap semangat mengayuh pedal sepeda mereka sambil menikmati udara segar dan keindahan alam yang disajikan sepanjang rute perjalanan.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan menjelaskan, kegiatan gowes ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memelihara kesehatan tubuh sambil menikmati keindahan alam dan menghilangkan rasa stres dari kesibukan tugas.

” Program gowes ini kembali kami laksanakan setelah beberapa pekan terakhir ini tidak dilakukan karena tugas pengamanan. Hal ini kami lakukan untuk menjaga kondisi tubuh sambil rekreasi memanfaatkan waktu luang,” jelas Kompol Nur Ichsan.

“Selain itu kami juga memanfaatkan momen gowes ini untuk memantau kondusifitas Kamtibmas di sepanjang rute perjalanan yang kami lewati sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” tambah Ichsan yang akrab disapa komandan “Tindizzz”.

Terpisah, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, jika seluruh Jajaran Satbrimob Polda Sulsel harus memiliki inovasi/ kegiatan dalam rangka pembinaan phisik terhadap anggotanya.

“Setiap Komandan harus membuat sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan mobilitas anggota, salah satunya dengan melakukan sebuah kegiatan pembinaan fisik dengan cara yang menyenangkan, tapi memiliki manfaat yang banyak untuk menunjang tugas, ini semua sebagai wujud Bhakti Brimob Untuk Masyarakat,” kata Muhammad Anis.(Jay)