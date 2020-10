KDI 2020, Duet Spektakuler di Road to KDI 2020

JAKARTA, UPEKS.co.id — MNCTV sebagai stasiun televisi yang menjadi ‘Rumahnya Dangdut Indonesia’, KDI 2020 akan mulai tayang pada Agustus mendatang menampilkan calon bintang dangdut berbakat Indonesia.

Sebelum memulai kontes KDI 2020, MNCTV mempersembahkan Road to KDI 2020 malam tadi (13/7) bersama Raja Dangdut Rhoma Irama. Tak hanya itu, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Cita Citata, Ikang Fauzi dan Danang juga turut memeriahkan acara Road to KDI 2020. Road to KDI 2020 disiarkan langsung dari studio RCTI+, MNC Studios, Jakarta Barat. Penampilan duet spektakuler, menambah meriah suasana malam tadi.

Betrand Peto menjadi pembuka acara malam tadi dengan penampilannya menyanyikan jingle KDI “Jadilah Bintang” bersaman Wulan Alora, Kiki Ameera, Dedi Regar, dan Putri KDI. Pembukaan yang ciamik untuk Betrand, terlebih penampilannya didukung dengan tata cahaya lampu dan stage yang megah. Dilanjutkan dengan duet spektakuler Ayu Ting Ting dengan Betrand Peto dalam lagu Kasih Slow x Jaga Bae Bae.

Raja Dangdut Rhoma Irama bersama Soneta Band membawakan sejumlah lagu Hits miliknya yakni Viva Dangdut, Badai Fitnah, Seni, Mama, dan masih banyak lagi. Dan yang spesial, lagu Penasaran dibawakan Rhoma Irama berduet dengan Ikang Fawzi. Tak ketinggalan, Iis Dahlia pun turut berduet dengan Rhoma Irama dalam lagu Puing Puing. Acara semakin semarak dengan dipandu host kenamaan Indonesia, Ruben Onsu dan Vega Darwanti.

Walau ditengah pandemi seperti saat ini, KDI 2020 tetap mengadakan audisi secara online.

Ada yang spesial dalam susunan juri pada tahun ini. Iis Dahlia bersama Danang, Ayu Ting Ting dengan Nita Thalia, dan yang terakhir Ivan Gunawan dengan Oky Lukman. “Pokoknya kami tidak hanya melihat kualitas, namun penampilanpun menjadi penilaian karena industri ini harus komplit,” ujar Iis Dahlia.

Tak hanya Iis Dahlia, Rhoma Irama sebagai tokoh dangdut merasa bahagia dan gembira dengan adanya KDI 2020. “karena dengan adanya ajang ini akan memperkenalkan dangdut dan akan meningkatkan kualitas musisi dangdut mulai dari penyanyinya dan penciptanya,” imbuhnya.

Jangan lupa saksikan Road to KDI 2020, live pada Senin, 20 Juli 2020 pukul 21.00 WIB hanya di MNCTV. (rls).