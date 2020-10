Kalla Toyota Resmi Luncurkan Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota melengkapi series produk Innovative International Multipurpose Vehicle (IMV) dengan meluncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova.

Dua market leader di masing-masing segmennya tersebut kini tampil lebih kokoh dan semakin nyaman.

Improvement pada eksterior, interior, safety membuat New Fortuner dan New Kijang Innova tak hanya tampil makin

mengesankan, sekaligus juga kian prestisius dan elegan.

Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty MC Bhuana mengatakan, New Fortuner and New Innova secara resmi sudah dapat pelanggan dapatkan melalui Kalla Toyota untuk seluruh pelanggan yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Selain itu, kedua produk ini juga menjadi market leader di segmennya masing-masing, pada periode Januari hingga Agustus 2020, Kijang Innova berhasil menguasai 94 persen pangsa pasar Whole Sales Medium MPV dengan angka penjualan 17.619 unit.

Sementara itu, Fortuner berhasil mencatat pangsa pasar 41,1 persen di segmen High SUV dengan angka penjualan 6.807 unit.

“Untuk wilayah penjualan Kalla Toyota sendiri, Toyota Innova juga menjadi market leader dengan capaian market share mencapai 98,83 persen. Dan Toyota Fortuner dengan capaian 35,52 persen,” ungkap Fajriaty.

Sementara itu, Training & Knowledge Management Kalla Toyota, Irwan Effendi mengatakan, sejak awal Toyota Fortuner dirancang sebagai kendaraan SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang tidak hanya mampu melintasi segala medan, tapi juga menjadi kendaraan yang nyaman untuk digunakan dalam mobilitas sehari-hari.

Sedangkan, New Kijang Innova sebagai Multi Purpose Vehicle (MPV) 7-seater legendaris Tanah Air, Kijang Innova tidak hanya dipakai di Indonesia tapi juga di banyak negara lain.

Kijang Innova merupakan pilihan utama mayoritas keluarga Indonesia yang mendambakan sebuah Medium MPV yang nyaman dan premium.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1977, MPV ini dikembangkan berdasarkan berbagai macam kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia dengan tetap mempertahankan DNA-nya yaitu durability, comfortability, dan peace of mind selama 43 tahun. (mit).