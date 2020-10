Hari Kedua Kalla FAIR Vol.2 Hadirkan Virtual Talks Gaya Hidup Sehat Di Masa Pandemi bersama Wulan Guritno dan Yasha Chatab

Makassar, Upeks.co.id–Kalla FAIR Vol. 2 telah memasuki hari kedua (24/10) dengan berbagai kegiatan dan aktifitas menarik yang ditawarkan kepada seluruh pengunjung Nipah Mall dan Mal Ratu Indah. Dimulai sejak pukul 13.00 WITA, Kalla FAIR Vol. 2 sudah ramai dikunjungi pengunjung yang ingin menikmati benefit tambahan seperti Free Service Toyota dan kesempatan mengikuti Doorprize yang menanti pengunjung jika melengkapi Potongan Stempel di masing-masing booth.

“Di hari kedua kami juga menghadirkan Virtual Talks bersama guest star Wulan Guritno, Yasha Chatab dan Eko yang merupakan trainer 1Ground untuk berbagi tips dan gaya hidup sehat yang mereka terapkan selama pandemi. Keduanya juga sharing apa saja yang komunitas lari atau sepeda bisa lakukan untuk tetap eksis berkegiatan selama pandemi,” ungkap, Nadya Tyagia, AVP Corporate Communication Kalla Group.

Wulan Guritno menjelaskan bahwa selama pandemi bisa menggunakan banyak excersice alternatif dirumah saja “Jadi teman-teman bisa berolahraga dan tetap fit meskipun dirumah saja. Maupun harus keluar, tetap wajib protocol kesehatan. Memang awalnya berat tetapi pasti bisa jika terbiasa,” lanjut, Wulan yang merupakan aktris dan kini menggemari olahraga sepeda.

Yasha Chatab yang merupakan Co-Founder IndoRunners juga mengatakan pandemi mengajarkan banyak hal terutama untuk komunitas olahraga. “Kami harus tetap menjaga silaturahmi dengan awal pandemi kita silaturahmi by zoom, kemudian berlanjut excersise by zoom dan sekarang ditengah PSBB dan New Normal sudah mulai lari tentu dengan jumlah yang sedikit dan memakai masker. Jadi kita justru semakin solid dan rasa empati muncul selama pandemi,” terang, Yasha.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Flash Sale dari Program Sales dan After Sales Kalla Toyota selama tiga hari ini. Kemudian Kalla Kars melalui penawaran Benelli Ownership Program dan benefit tambahan yang dihadirkan sepanjang Kalla FAIR. Kalla Beton juga tidak ketinggalan menawarkan berbagai harga spesial dari Bata Ringan, Precast, Acian dan plasteran hanya selama 3 hari ini. Mallku juga bagi-bagi 20 points bagi yang melakukan download selama event berlangsung dan berbagai hadiah jika mengunjungi booth Carnifun Mallku.

“Masih ada kesempatan 1 hari bagi pengunjung Nipah Mall dan Mal Ratu Indah maupun yang menyaksikan via Live Streaming Youtube dan Zoom untuk menikmati penawaran spesial kami selama Kalla FAIR Vol. 2 yang tentunya sangat sayang jika dilewatkan karena penawaran ini tidak akan berlaku diluar Kalla FAIR,” ajak, Nadya.

Di akhir acara, Kalla FAIR Vol.2 juga menghadirkan Community Talks bersama Kompas dan Norch yang merupakan dua komunitas sepeda yang sedang happening di kota Makassar. Mereka akan berbagi bagaimana rutinitas mereka sehari-hari, bagaimana tetap berkomunitas ditengah pandemi dan juga berbagi apa saja kegiatan-kegiatan mereka yang akan datang. (rls)