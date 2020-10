Kalla Toyota Segera Launching Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Setelah diluncurkan secara resmi oleh Toyota Astra Motor (TAM) beberapa minggu lalu di Jakarta, kini giliran Kalla Toyota yang akan memperkenalkan unit Toyota terbaru ini. Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner siap mengaspal di wilayah Sulawesi.

Peluncuran kedua unit ini akan digelar pada 24 Oktober 2020 mendatang pukul 13:00 WITA. Pelanggan yang tertarik bisa mengikuti Press Conference and Launching Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner secara live streaming melalui akun Youtube Kalla Toyota dan Instagram resmi @kallatoyotaid.

“Kalla Toyota akan segera meluncurkan New Kijang Innova dan New Fortuner. Kendaraan Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV) yang menawarkan beragam keunggulan untuk pelanggan setia Kalla Toyota. Unit terbaru ini merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond,” ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Kini dengan berbagai improvement, DNA New Fortuner tampil lebih kuat dan semakin nyaman dan desain eksterior memberikan kesan yang lebih tangguh dan prestisius.

Sedangkan New Kijang Innova juga dilengkapi dengan ubahan pada sisi eksterior dan interior yang membuatnya tampil lebih premium dan prestigious.

“New Fortuner and New Innova secara resmi sudah dapat pelanggan dapatkan melalui Kalla Toyota untuk seluruh

pelanggan yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra,” katanya.

Selain itu, Kalla Toyota juga akan melauching aplikasi K-Tos. Dengan tagline “Kemudahan Dalam Genggaman”, aplikasi ini memberikan kemudahan layanan aftersales bagi pelanggan setia Kalla Toyota. Aplikasi K-Tos memiliki 3 layanan utama, yakni layanan booking service, layanan pemesanan part, dan layanan live chat Kalla Toyota Extra Care. (mit)