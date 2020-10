TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 Ajak Content Creators Maknai Momen Sumpah Pemuda

JAKARTA.UPEKS.co.id—Telkomsel mengumumkan inisiatif program terbaru TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 dalam memaknai momen peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2020.

Program ini merupakan kompetisi video hasil kolaborasi Telkomsel bersama Urbanasia yang menngajak para content creators Indonesia untuk menciptakan kreasi positif bagi masyarakat. Tema “The Pride of Diversity in Indonesia”.

Tujuannya meningkatkan rasa kebanggaan berbangsa Indonesia di tengah keberagaman, sehingga memberikan semangat cinta tanah air bagi putra-putri bangsa. Pendaftaran kompetisi video ini mulai 15 Oktober sampai 10 November 2020.

VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan, pihaknya antusias gelar TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020, sebagai inisiatif baru bagi kami dalam memaknai peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Telkomsel berharap melalui program ini dapat menciptakan wadah yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat khususnya content creators di Indonesia dalam menyalurkan karya dan kreativitas mereka. Kami menantikan hasil karya video terbaik para content creators Indonesia yang akan menggambarkan keberagaman di Tanah Air dengan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dalam sebuah sajian visual video.”

Telkomsel dan Urbanasia beri kebebasan bagi peserta dalam memilih genre dari film pendek yang dibuat, mulai dari drama, komedi, dokumenter, hingga animasi, selama mampu merepresentasikan semangat “The Pride of Diversity in Indonesia” yang menjadi tema dari inisiatif ini. Durasi untuk video yang didaftarkan minimal 2 menit dan maksimal 15 menit.

Peserta juga diwajibkan gunakan salah satu dari sembilan lagu pilihan sebagai pendukung karya video yang didaftarkan. Kesembilan lagu tersebut terdapat dalam album “Nyanyian Anak Negeri” yang merupakan bentuk dukungan Telkomsel untuk komunitas Sinergy for Indonesia dan Indonesia care dalam menghadirkan kumpulan lagu dengan semangat membangkitkan nilai persatuan, keberagaman dan cinta Tanah Air.

Seluruh hasil karya video yang sudah terdaftar akan dinilai juri untuk menghasilkan 20 finalis. Jurinya,Raditya Dika, Salman Aristo, dan Hilman Mutasi. Kemudian, 20 karya terpilih akan dapat disaksikan oleh masyarakat di layanan MAXstream Telkomsel yang mana masyarakat juga dapat melakukan vote karya video yang disukai.

Seluruh finalis juga mengikuti acara puncak dari TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 pada 19 November 2020 yang disiarkan secara langsung melalui channel aplikasi MAXstream.

Empat kategori pemenang yang akan diumumkan pada acara tersebut, yaitu Gold Best Video, Silver Best Video, Bronze Best Video, dan Best Voted, dengan total hadiah yang diserahkan mencapai Rp160.000.000.

TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 juga gelar workshop webinar 28 Oktober 2020 mengenai pembuatan film di tengah pandemi. Materi akan disampaikan Edward Suhadi.

Informasi lebih lanjut TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 serta akses untuk pendaftaran bisa melalui www.telkomsel.com<http://www.telkomsel.com> dan https://www.urbanasia.com/telkomselurvideocompetition. (rls).