Telkomsel Raih Dua Penghargaan dari Frost & Sullivan Berkat Pelayanan Customer-Centric

Jakarta, Upeks.co.id–Telkomsel berhasil mendapatkan dua penghargaan sekaligus dalam program 2020 Excellence in Customer Experience yang diselenggarakan oleh Frost & Sullivan. Pada ajang tersebut, Telkomsel sukses meraih predikat “Best in Mobile Experience” dan “Best in Net Promoter Score” dalam kategori 2020 Excellence in Customer Experience – Telecommunications Industry Indonesia. Melalui penghargaan ini, Telkomsel dianggap mampu menetapkan tolak ukur baru dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan di setiap interaksi yang dilakukan.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin mengatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Frost & Sullivan atas apresiasi yang diberikan. Ini merupakan penghargaan yang penting, dan Telkomsel bersyukur bisa mendapatkannya. Penghargaan tersebut tentunya menjadi milik seluruh insan Telkomsel yang secara konsisten mengedepankan pelanggan, sehingga prinsip customer-centric mampu menjadi landasan di tiap langkah perusahaan dalam melayani negeri, mulai dari menghadirkan solusi inovatif hingga memberikan pelayanan pelanggan yang prima setiap saat.”

Excellence in Customer Experience adalah salah satu inisiatif terbaru dari Frost & Sullivan dalam mengapresiasi perusahaan di berbagai negara yang mendobrak batasan untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dan tahun ini merupakan penyelenggaraannya yang ketiga. Frost & Sullivan menilai dengan mengukur sentimen pelanggan dan siklus konsumen di berbagai industri yang didukung dengan data-data penunjang, meliputi pertumbuhan pendapatan, market share, inovasi, portofolio produk dan solusi, akuisisi pelanggan, basis pengguna layanan, serta strategi bisnis. Excellence in Customer Experience juga merupakan bagian dari Frost & Sullivan Best Practices Award, ajang penghargaan bergengsi yang sudah berlangsung sejak 2003 di kawasan Asia Pasifik.

Sampai saat ini, Telkomsel terus memperluas portofolio produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Beberapa di antaranya adalah by.U (produk telekomunikasi digital pertama di Indonesia) dan Telkomsel Orbit (solusi internet rumah serba digital yang berbasis 4G LTE). Keduanya hadir dengan dukungan tujuh kultur digital yang menjadi bagian penting dari budaya perusahaan, yaitu Open mind, Creativity, Experimental, Agility, Networking, Innovation, dan Anticipatory, sehingga produk yang dihasilkan dapat menjawab berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk dalam menjalani gaya hidup digital yang semakin penting bagi masyarakat untuk beradaptasi di tengah kenormalan baru saat ini.

Setyanto lebih lanjut menambahkan, pengakuan melalui dua penghargaan ini juga menjadi pendoorong bagi Telkomsel untuk terus bergerak maju melanjutkan pengembangan tiga pilar digital secara konsisten dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif di Indonesia, yakni Digital Connectivity, Digital Services serta Digital Platform. Pengalaman pelanggan yang seamless melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital juga akan menjadi salah satu prioritas kami dalam memperluas portfolio produk dan layanan yang lebih customer-centric.

Selain itu, kegiatan-kegiatan Telkomsel juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini, yang salah satunya terlihat dari inisiatif Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ). Program tersebut menghadirkan berbagai paket data khusus seperti Kuota Belajar dan kartu perdana MBJJ untuk membantu peserta didik dan tenaga pendidik dalam menjalani kegiatan belajar jarak jauh secara nyaman dan efektif. Berbagai solusi dari Telkomsel tentunya didukung oleh pengalaman broadband terdepan melalui lebih dari 228.000 unit BTS yang tersebar hingga ke wilayah 3T serta beragam saluran pelayanan pelanggan yang dapat diakses dengan mudah oleh lebih dari 160 juta pelanggan Telkomsel di seluruh Indonesia.

“Penerimaan penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus bergerak maju memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan di setiap customer journey yang dilalui bersama Telkomsel. Maka dari itu, ke depan, Telkomsel akan menguatkan komitmennya sebagai leading digital telco company untuk mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga kami dapat memberikan pengalaman pemanfaatan teknologi digital terdepan bagi seluruh masyarakat Tanah Air,” kata Denny menutup.(rls)