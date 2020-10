Kalla Toyota Akan Bahas Pajak Kendaraan di Customer Gathering Online Series 21

MAKASSAR,UPEKS,co.id— Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian masyarakat kian menurun. Upaya pemerintah guna meringankan beban masyarakat, ialah kembali membebaskan denda pajak kendaraan. Kalla Toyota kemudian akan membahas tema besar tersebut di Customer Gathering Online untuk kali ke-21 mendatang.

“Isu besar mengenai rencana pembebasan pajak kendaraan bermotor ini menjadi isu penting untuk Kalla Toyota bahas. Oleh karenanya, di gelaran Customer Gathering Online mendatang Kalla Toyota mengangkat tema kemungkinan akan pajak kendaraan gratis. Pelanggan yang ingin mengetahui info lebih lanjut dapat langsung mengikuti gelaran online mendatang,” ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Kata Aswan, Customer Gathering Online ini akan digelar pada 15 Oktober 2020 mendatang, dengan mengangkat tema “Mungkinkah Pajak Kendaraan Gratis?”. Kalla Toyota menghadirkan dua narasumber yakni Hariyadi Kaimuddin selaku Ketua Asosiasi Dealer Resmi Kendaraan Bermotor, dan Dharmayani Mansyur selaku Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel.

Pekan lalu (09/10), Kalla Toyota juga sukses menggelar Customer Gathering Online 20 yang hadir dengan tema “Cara Menjual Mobil Bekas Dengan Harga Tinggi”.

Gelaran ini memberikan edukasi bagi pelanggan yang ingin melakukan trade in atau tukar tambah mobil lama dengan mobil baru, melalui lini bisnis Kalla Toyota Trust. Di gelaran pekan lalu, Kalla Toyota sukses merampungkan hingga 1.482 SPK dari seluruh gelaran Customer Gathering Online yang telah dilaksanakan.

Used Car Manager Kalla Toyota, Idham Multazam mengatakan, bahwa pasar mobil bekas telah menjadi lini bisnis bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasar mobil bekas di tengah pandemi ini memang sulit diprediksi.

Namun, lanjutnya, data dari salah satu platform penjualan mobil bekas menampilkan grafik yang cukup tinggi untuk pencarian mobil bekas di kota Makassar.

Sebanyak 15.914 orang masih mencari mobil bekas Dimana hal ini

membuktikan bahwa bisnis ini masih bisa bertahan ditengah pandemi.

“Jika dilihat dari brandnya, mobil Toyota yang paling banyak dicari orang. Jadi beruntunglah Kallafriends memiliki mobil Toyota. Memiliki mobil Toyota itu banyak keuntungannya, salah satunya sebagai aset. Mobil Avanza sendiri yang paling banyak dicari. Mobil ini mobil fenomenal sejak pertama kali dilaunching. Selalu bertahan di pasarnya,” ungkap Idham.

Sementara itu, MPC Head & Brand Manager Used Car Astra Credit Companies, Andreas Christu Endhy juga menambahkan bahwa kondisi used car nasional tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandikan new car.

Masih banyak pelanggan yang mencari used car dengan harga yang relatif lebih murah. Brand Toyota menjadi merk yang paling dicari untuk unit used car. Begitupun di skala nasional.

“Secara nasional, used car masih baik. Terlebih di dua bulan terakhir ini sudah mulai tumbuh kembali untuk pasare used car itu sendiri,” pungkas Andreas.

Diketahui, pelanggan yang ingin mendapatkan informasi terkait pajak kendaraan ini bisa langsung mendaftarkan diri melalui bit/ly/CustomerGatheringOnlineS21. Kalla Toyota memberikan spesial benefit bagi 200 pendaftar pertama berupa gratis cabin desinfektan.

Selain itu, Kalla Toyota juga akan membagikan voucher OVO senilai ratusan ribu rupiah untuk participant yang hadir dalam gelaran online, serta hadiah doorprize berupa Apple Watch, Samsung Watch, Samsung TAB A, dan sepeda lipat bagi pelanggan yang melakukan pembelian unit Toyota. (mit)