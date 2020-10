Casis Bintara Dan Tamtama PK TNI AL Gelombang II TA. 2020 Laksanakan Tes Samapta di Lantamal VI Makassar

Makassar, Upeks.co.id–Tim Pembinaan Jasmani (Binjas) Lantamal VI melaksanakan uji kesamaptaan jasmani kepada para Calon Siswa (Casis) Bintara dan Tamtama PK TNI AL Gelombang II tahun 2020 Panda Makassar, Senin (12/10/2020).

Tes Samapta merupakan bagian dari tahap seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AL dan nantinya akan dilanjutkan dengan binaan di Kawah Candradimuka Kodiklatal Surabaya.

Sebelum tes kesamaptaan dimulai, para Casis terlebih dahulu melaksanakan tensi, kemudian pemanasan dan peregangan otot yang dipandu oleh Tim Binjas untuk menghindari cedera yang tidak diinginkan.

Para Casis tersebut melaksanakan tes samapta meliputi Baterai A yaitu lari selama 12 menit, kemudian Batere B yang terdiri dari push up, sit up, pull up dan shuttle run yang dilanjutkan tes renang dan postur.

Asisten Personil Danlantamal Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T., mengatakan Kesamaptaan serta postur yang baik dan ideal merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon prajurit TNI AL pengawak Kapal Perang dan pasukan Batalyon Marinir.

“Dengan hasil tes ini pula diharapkan diperolehnya pribadi prajurit yang kuat, tangguh, siap mengabdikan diri dan mampu melaksanakan tugas sebagai garda terdepan di lautan untuk menjaga Tanah Air tercinta,” kata Kolonel Laut Dendy.

Adapun jumlah yang Casis yang mengikuti tes hari ini yaitu sebanyak 117 peserta yang terdiri dari Calon Bintara Wanita berjumlah 33 peserta dan 84 peserta Calon Tamtama.

Untuk sisanya yaitu Calon Bintara Pria yang berjumlah 114 peserta akan mengikuti tes seleksi tersebut pada esok hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.(rls)