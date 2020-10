ABA UMI Kuliah Umum dan Toefle Preparation

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Kuliah umum secara virtual berlangsung baru-baru ini di ruangan senat ABA UMI. Panitia mengusung topik: Breaks the limit: Understading The English Education Promblems During the Pandemic of Covid 19.

Bertindak narasumber, Amirullah Abdu, M.Ed., P.hD. dosen UNM dan alumnus Victoria University Melbourne Australia.

Menurut Amirullah, permasalahan dasar orang yang belajar bahasa inggris, Lack of Clarity in Speaking, Writing, Reading, dan Listening.

Sementara itu, Direktur ABA UMI, Dr. Hj. Muli Umiaty Noer, M.Hum saat membuka kuliah umum ABA UMI 2020, lebih banyak memotivasi mahasiswa baru agar ke depan meraih kesuksesan.

Kegiatan dihadiri, para pimpinan, Asdir 1,2 dan 3, dosen tetap dan dosen luar biasa, staf serta seluruh mahasiswa dan civitas akademika.

Hari kedua dilanjutkan dengan Toefle Preparation. Seluruh maba wajib ikut.

Kegiatan ini dilaksanakan atas koordinasi dengan WR 3 UMI dan Himpunan Mahaiswa Akademi Bahasa Asing UMI (HIMABA). (rls)..