Brimob Bone Kolaborasi Timur Kota Official, Garap Video Clip Patuhi 3M 

BONE, UPEKS.co.id — Beragam cara yang dilakukan oleh Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Batalyon C Pelopor untuk mengedukasi masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan antara lain dengan cara yang formal. Seperti memberikan imbauan kepada masyarakat melalui patroli Aman Nusa.

Kemudian kerja bakti di ruang publik, dan penyemprotan disinfektan massal di sejumlah lokasi serta melalui Gowes Kamtibmas.

Adapula dengan cara yang unik seperti menyampaikan pesan edukasi masyarakat melalui lagu dan video clip serta konten-konten menarik yang dibagikan pada halaman media sosial.

Kali ini Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel berkolaborasi dengan Youtuber asal Bone yang sudah cukup terkenal di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Timur Kota Official. Mereka berkolaborasi menggarap video clip baru mereka yang berjudul “Patuhi 3M”

Dalam video clip yang berdurasi 8 menit ini, Batalyon C Pelopor melibatkan beberapa talent dari Timur Kota Official seperti Ambo Nai, Malla, dan Sape. Penggarapan video clipnya pun dibantu langsung oleh Manajemen dari Timur Kota Official yaitu H. Ecank (Jy Ecank HB).

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan mengatakan, pembuatan video clip “Patuhi 3M” dengan melibatkan youtuber Bone ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

” Harapan kami melalui video clip ini, kami ingin agar imbauan untuk menerapkan 3M ( Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menjaga jarak) dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, ” harap Danyon.

Apalagi lanjut Danyon, di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone pasti sudah tidak asing dengan nama Ambo Nai. Sehingga membuat video ini dengan berkolaborasi dengan Timur Kota Official.

“Kami juga ingjn mengucapkan banyak terimakasih kepada Timur Kota Official, yang telah mendukung pembuatan video clip Patuhi 3M, semoga video clip ini dapat diterima oleh masyarakat, ” lanjut Ichsan yang kerap disapa komandan Tindizzz ini.

Terpisah Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mempersilahkan setiap Batalyon dan Detasemen jajaran Satbrimob Polda Sulsel untuk berinovasi.

“Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan media sosial demi mensosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagai bentuk dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat, ” ucapnya.

Video clip “Imbauan patuhi protokol kesehatan” kolaborasi antara Batalyon C Pelopor bersama Timur Kota Official, dapat dilihat di halaman chanel Youtube, Instagram dan face book Batalyon C Pelopor.(Jay)