PRI Akan Bangun Huntap tipe 36 untuk Korban Banjir, Pemukiman Percontohan

LUTRA, UPEKS.co.id — Para Relawan Indonesia (PRI) or The Volunteers of Indonesia, rencana membangun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara diatas lahan seluas 4 (empat) hektare (ha).

Rencana dari PRI ini disambut baik Pjs. Bupati Lutra Muh. Iqbal Suaeb, saat menerima kunjungan PRI di rumah Dinas Pjs Bupati di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Rabu (7/10/2020).

Direktur Eksekutif The Volunteers of Indonesia atau Para Relawan Indonesia (PRI) Muh. Rajadaeng melaporkan ke Pjs Bupati Lutra bahwa, hunian tetap ini sebuah pemukiman pengungsi terpadu dengan tipe 36 dan luas 7×14 meter.

Dan hunian tetap (huntap) tersebut akan diberi nama, “Kampung Berkah Terintegrasj, Islami, Mandiri, Edukatif dan Enterpreneurship.

Sebelumnya, “Pjs Bupati Iqbal Suaeb menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada PRI yang telah ikut membantu untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir bandang,” ucapnya.

Lokasi hunian tetap ini masuk lorong asrama Brimob Baebunta sekitar 400 meter dari Rantepaccu Desa Baebunta tidak jauh dari jalan Trans Sulawesi.

“Muh. Rajadaeng mengatakan bahwa hunian tetap tersebut, akan dilengkapi Mesjid, Pesantren, Pusat Pembinaan UMKM dan Wisata serta fasilitas lainnya, dan kita berharap nunian tetap yang kami gagas ini akan menjadi pemukiman percontohan nantinya,” jelas Rajadaeng.

Tanggal 11 Oktober 2020, rencana peletakan batu pertama pdmbangunzn hunian tetap yzng mereka sebut kampung berkah terintegrasi, dan akan diawali pembangunan Mesjid.

Turut hadir mendampingi Iqbal Suaeb yakni, Kepala Dinas (Kadis) PRKP2 Syamsul Syair, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muslim Muhtar dan Pjs Kadis Kesehatan Marhani Katma. (yustus)