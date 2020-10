Honda ADV150 Tambah Varian Warna Baru Skutik Penjelajah

MAKASSAR, UPEKS.co.id – PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan varian warna baru pada skutik penjelajah Honda ADV150. Memiliki desain bodi yang futuristik dan manly, pilihan warna baru pada Honda ADV150 semakin menggambarkan karakter pengendara yang tangguh dan menyukai petualang.

Menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat yang memilki aktivitas tinggi dalam melintasi berbagai kondisi jalan raya, skutik penjelajah jalanan Honda ADV150 menawarkan dua pilihan warna matte terbaru pada tipe ABS yaitu Tough White Gold dengan dominasi warna putih dan Tough Matte Black Gold yang menghadirkan aura tangguh pada dominasi warna hitam.

Selain itu, disematkan emblem 3D serta velg berwarna gold yang menghadirkan kombinasi kesan mewah dan tangguh. Hadirnya dua pilihan warna baru ini sekaligus melengkapi warna Advance Red yang juga mendapatkan tambahan emblem 3D.

Sedangkan untuk tipe CBS, warna terbaru Advance White Black hadir dengan dominasi warna putih yang dikombinasikan dengan desain stripe terbaru pada body serta penyematan emblem 3D. Pilihan warna terbaru ini hadir melengkapi tiga varian warna terdahulu yaitu Matte Black, Tough Red, dan Matte Brown.

Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya mengatakan untuk memenuhi permintaan para pecinta skutik adventure yang menyukai kebebasan dalam berkendara, AHM memperkenalkan varian warna baru sebagai upaya memberikan beragam pilihan untuk konsumen.

Kata Thomas, penyegaran ini juga merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus berinovasi menghadirkan partner berkendara terbaik dalam aktualisasi diri di jalan raya maupun penyaluran hobi.

“AHM berusaha menemani konsumen agar dapat menikmati kondisi beragam jalan yang ada di Indonesia dengan berkendara yang menyenangkan. Dengan menghadirkan pilihan warna baru pada Honda ADV150, kami ingin semakin memberikan kebanggaan bagi para pengendaranya ditemani desain terbaik dan beragam fitur canggih yang kami sematkan pada model ini,” ujar Thomas.

Honda ADV150 didukung mesin 150cc, berpendingin cairan, eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda ECE R40 EURO 3, konsumsi bahan bakar model ini menunjukkan angka 46,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hingga 373 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

“Model ini dibekali beragam fitur penunjang seperti Two Step Adjustable Windscreen yang disematkan pertama kalinya di skutik kelas 150cc yang ketinggiannya dapat disesuaikan dalam dua tingkat dengan pengoperasian yang mudah,” ucapnya.

Selain itu, Honda ADV150 dilengkapi sistem full digital panel meter yang memiliki layar besar dan berkesan tangguh dapat menampilkan berbagai informasi antara lain indikator aki, indikator suhu luar, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar aktual, indikator penggantian oli mesin, jam, tanggal, Trip A & Trip B.

Honda ADV150 memiliki ruang penyimpanan sebesar 28 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam menyimpan barang.

Pada sisi keamanan, skutik ini telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system. Untuk kenyamanan, telah dilengkapi dengan power charger pada console box depan dan jok berdesain lebih tinggi di bagian belakang yang akan menunjang kenyamanan dalam berkendara.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED juga membuat skutik ini tampil semakin futuristik. Lampu depan telah menggunakan LED dan dilengkapi sistem Daytime Running Light (DRL) yang modern.

Honda ADV150 dilengkapi dengan penggunaan tapered handle bar dan ban semi dual purpose berukuran besar 110/80 – 14 (depan) serta 130/70 – 13 (belakang) semakin memberikan kesan gagah dan tampil beda pada Honda ADV150. Pada bagian belakang, disematkan twin subtank rear suspension untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan yang optimal pada saat menikung, jalan bergelombang dan berboncengan. Honda ADV150 telah dilengkapi pula dengan fitur ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS.

Kemudian, ESS secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak, sehingga dapat memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. ACG starter melengkapi kemampuan Honda ADV150 agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Sekedar diketahui, di Makassar, Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, ABS – ISS dipasarkan Rp38.310.000 (On The Road Makassar). Sementara itu tipe CBS-ISS yang dipasarkan seharga Rp35.290.000 (On The Road Makassar). (mit)