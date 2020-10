Amaris Hertasning Hadirkan Promo Shocktober

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Amaris Hotel Hertasning Hotel tak henti-hentinya menghadirkan promo bertema “Shocktober” di Oktober ini. Hotel ini juga pernah mendapat penghargaan dari Traveloka sebagai “Clean Stay Hotel”.

Sales Amaris Hertasning Makassar, Vivi Aprilda mengatakan, setiap bulannya memang kami selalu menghadirkan promo yang berbeda.

“Promo kali ini dengan harga Rp750.000 per malam, tamu sudah bisa menginap tiga hari di Amaris Hotel Hertasning. Paket promo ini dapat di reservasi mulai tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020, dan berlaku sampai akhir bulan November mendatang,” ungkap Vivi.

Vivi menambahkan, kami juga memberikan kebijakan Late Checkout hingga pukul 15.00 Wita. “Dan juga mendapatkan Member MyValue secara gratis, dan juga sudah termasuk sarapan untuk dua orang setiap hari. Namun, promo ini sangat terbatas disetiap harinya. Jadi jangan sampai kehabisan,” kata Vivi.

Selain Promo “Shocktober”, Amaris Hotel Hertasning juga menghadirkan promo untuk wedding dengan harga mulai dari Rp10.000.000 per 200 pax, tumpeng mulai dari Rp350.000 per nett, BakuLunch mulai dari Rp200.000 per 5 pax, dan promo-promo lainnya.

“Para tamu tak perlu khawatir jika ingin menginap disini. Karena, protokol kesehatan yang terus kami jaga. Dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan Desinfektan setiap hari di setiap sudut ruangan seperti kamar, ruang meeting, @xpress, koridor. Karyawan pun demikian akan di cek terlebih dahulu suhu tubuh sebelum memulai bekerja. Dan jangan lupa mengenakan masker setiap menghunjungi Amaris Hotel Hertasning,” tutup Vivi. (mit)