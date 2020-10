Rektor UNM Buka Seminar Internasional FMIPA

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Husain Syam Membuka Konferensi Internasional the 4 th (International Conference on Mathematics, Science, Technology, Education and their Application (ICMSTEA) 2020 yang di gelar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA UNM), virtual zoom. Senin (5/10/2020).

Pada seminar kali ini mengusung tema “The Power Saring Research to Enhance Mathematics, Science, Technology, and Education in Achieving Sustainable Development’.

serta menghadirkan sejumlah narasumber yakni, Prof. Wen-Haw Chen dari Tunghai Unerversity, Taiwan, Prof. Richar W. Wong dari Kanazawa University, Japang, Prof. Mastura Mahmud dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Duangjai Nacapricha dari Mahidol University, Thailand, dan Subaer, Ph.D dari UNM.

Dalam sambutannya Prof. Husain Syam mengungkapkan rasa terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia menjadi pembicara pada kegiatan ini, ia pun mengapresiasi panitia Fakultas MIPA yang menjadi tuan rumah konferensi ini.

“Saya sangat senang dapat menyampaikan sambutan yang sangat hangat kepada Anda semua, terutama kepada pembicara yang kami undang yang telah menerima undangan kami untuk mengadakan konferensi, juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Fakultas MIPA yang menjadi tuan rumah konferensi ini,” ungkapnya.

Prof. Husain berharap dari kegiatan ini dapat berbagi hasil penelitian sehingga dapat mengembangkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Dengan mengikuti konferensi ini, sangat diharapkan kita semua dapat berbagi hasil penelitian kita kepada masyarakat dan terus mengembangkan ide dan pengetahuan baru. Hal-hal tersebut merupakan dua langkah penting dalam meningkatkan kualitas bangsa-bangsa di dunia,” harapnya. Humas UNM Burhanuddin (Rasak).