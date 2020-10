Kejutan Spesial Brimob Bone di HUT TNI ke-75

MAKASSAR, UPEKS.co.id — HUT TNI yang ke-75, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor memberikan kejutan spesial kepada Kodim 1407/Bone dan Den POM 14/1 Hasanuddin.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan mengatakan, pemberian kejutan ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan kepada Kodim 1407/Bone dan Den Pom XIV/I Hasanuddin Bone, karena sinergitas yang baik sudah terjalin selama ini.

“Saya beserta jajaran telah mempersiapkan kejutan ini sebelumnya dengan tujuan agar kami dapat memberikan ucapan selamat secara khusus kepada Kodim 1407/Bone dan Den Pom XIV/I Hasanuddin di HUT TNI ke-75, ” ucap Ichsan.

“Hal ini kami lakukan karena selama ini sinergitas antara Korem 141, Kodim 1407/Bone dan Den Pom XIV/I Hasanuddin dalam setiap tugas sudah berjalan dengan baik,” tambah Ichsan.

Dalam kegiatan ini, Danyon C Pelopor juga didampingi oleh Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) C Pelopor AKP Andi Muh. Syafe’i beserta para Pasi dan Danki jajaran Batalyon C Pelopor.

Selain memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI tersebut, jajaran pejabat Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel juga membawa kado special berupa nasi tumpeng dan kue tart untuk merayakan HUT TNI ke 75 ini. Kado special ini diterima langsung oleh Dandim 1407 Bone Letkol Kav. Budiman, S.H.

Dandim 1407 Bone juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Batalyon C Pelopor karena telah memberikan kejutan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Kodim 1407 Bone.

” Kami sangat berterima kasih kepada Batalyon C Pelopor karena telah memberikan ucapan selamat secara khusus kepada kami, hal ini sebagai wujud nyata sinergitas TNI Polri di Kabupaten Bone khususnya dan ini sejalan dengan tema kami dalam HUT TNI ke-75 yaitu Sinergi Untuk Negeri,” ucap Budiman

Terpisah, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis, juga mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-75.

“Saya selaku Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel beserta jajaran mengucapkan Dirgahayu TNI ke-75, semoga semakin profesional dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia, Sinergi Untuk Negeri,” ucap Muhammad Anis.(Jay)