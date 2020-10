Go To Zero, Tim Penggerak PKK Takalar Lantik 110 Duta Stunting

TAKALAR,UPEKS.co.id—Untuk menjadikan Takalar menuju Takalar Go to zero stunting, Tim penggerak PKK Kabupaten Takalar turut andil untuk membantu Pemerintah Kabupaten Takalar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk Takalar Go To Zero Stunting yaitu melantik dan mengukuhkan seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kabupaten Takalar sebanyak 110 orang sebagai duta stunting Kabupaten Takalar.

Para Duta Stunting dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar Dr. Hj. Irma Andriani,S.Pi.M.Si. Bertempat di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara. Senin (5/10/2020) siang.

Hj. Irma dalam sambutannya usai melantik para Duta Stunting mengemukakan bahwa para Duta Stunting harus memiliki komitmen dan memaksimalkan tanggungjawab sebagai Duta Stunting.

“Kita harus memaksimalkan upaya untuk jadikan Takalar Go to zero Stunting. Harus bercita-cita agar seluruh bayi di Takalar tidak stunting lagi dan menjaga generasi kita tidak ada yang stunting dan kurang gizi lagi”. Urainya.

Istri dari orang nomor satu di Takalar tersebut juga berharap kepada para pimpinan OPD, Camat, para Kades dan Lurah untuk mendukung hadirnya Duta Stunting untuk menambah pemikir-pemikir untuk menjadikan Takalar zero Stunting.

“Saya juga berharap kepada para anggota PKK kabupaten Takalar untuk melakukan edukasi ke masyarakat, memberikan bimbingan dan arahan untuk menjadikan masyarakat yang kuat, sehat, dan bermartabat. Kita bersama-sama bercita-cita untuk jadikan Takalar zero stunting”.imbuhnya.

Dalam rangkaian pengukuhan Duta Stunting, juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sanrobone Hj. Salma edy oleh ketua Tim penggerak PKK Kab. Takalar. Juga dilakukan atraksi Takalar Go To Zero Stunting oleh para Duta Stunting.(Jahar)