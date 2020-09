Kalla MEET Banjir Promo dan Aktifitas Seru dengan Hadiah Total Puluhan Juta Rupiah

Makassar, Upeks.co.id–Kalla Development & Construction yang merupakan salah satu Sub Holding Company Kalla Group akan menghadirkan berbagai bisnis di bidang konstruksi dan pengembangan properti lebih dekat melalui event yang bertajuk “KALLA MEET” dimana event ini akan diselenggarakan pada tanggal 3 – 4 Oktober 2020.

Menawarkan konsep yang berbeda, Kalla Meet akan hadir Online via Zoom dan Offline di Nipah Mall dengan implementasi Protokol Kesehatan sesuai dengan aturan Pemerintah. KALLA MEET sendiri merupakan rangkaian kegiatan Road to KALLA FAIR yang akan digelar pada Akhir Oktober 2020 nanti dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan informasi terupdate dari berbagai macam produk dan layanan spesial dari Kalla Development & Construction.

MEET adalah akronim dari “Mind, Education, Exhibition & Talks”. MIND yang berarti produk yang Top of Mind, EDUCATION yang berarti di dalam event ini akan menghadirkan workshop dan sharing knowledge , dan Exhibition & Talks dimana kegiatan ini akan menampilkan secara langsung kualitas produk dan jasa yang dimiliki Kalla Development & Construction.

CEO Kalla Development & Construction Zumadi SM Anwar dalam Press Conference menuturkan bahwa Kalla MEET menjadi event yang tepat untuk lebih dekat dan memutuskan memilih produk dan jasa yang kami tawarkan.

“ Kami berharap Kalla MEET menjadi media yang pas bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi khususnya dalam bidang Pengembangan dan Konstruksi yang mungkin masih awam di masyarakat. Kami juga hadirkan banyak sekali promo khusus selama 2 hari itu saja, jadi sangat sayang jika masyarakat melewatkan kesempatan ini” terangnya.

Sesuai dengan konsepnya, Kalla MEET dapat dinikmati secara Offline dengan langsung berkunjung ke Nipah Mall untuk melihat langsung setiap kegiatan yang berlangsung tentunya dengan Protokol Kesehatan yang diberlakukan Nipah Mall dan Pemerintah.

Protocol Kesehatan at Kalla MEET.

Sebagai upaya menjaga protokol kesehatan tersebut panitia pelaksanana telah memenuhi berbagai persyaratan dalam menjalankan event yaitu mengatur jarak aman antara booth pameran, signage social distancing untuk pengunjung, penyediaan hand sanitizer di tiap booth, peringatan rutin untuk terus menggunakan masker sebagai alat pelindung diri kepada seluruh pengunjung, penyemprotan disinfektan secara rutin ke seluruh area pameran sebelum dan sesudah acara, serta panitia dan penjaga booth wajib melakukan rapid test sebelum acara.

Tidak hanya via Offline, masyarakat diseluruh Indonesia juga bisa menikmati kegiatan ini melalui gadget masing-masing melalui Live Stream via Zoom dan kanal youtube Kalla Group. Untuk mengikuti kegiatan ini secara online caranya cukup mudah hanya melakukan registrasi via link http://bit.ly/DaftarPesertaKALLAMEET2020 untuk mendapatkan berbagai privilege seperti join via Zoom dan memiliki kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik senilai jutaan Rupiah dan promo spesial.

Hari Pertama, Sabtu 3 Oktober 2020

KALLA MEET akan dimulai pada pukul 13.00 WITA dibuka secara resmi oleh Pj Walikota Makassar Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin, M.Eng Bersama CEO Kalla Development & Construction, Zumadi SM Anwar. Kemudian sesi dilanjutkan dengan Informasi Special Offer selama kegiatan berlangsung dari Produk dan Layanan Kalla Development & Construction.

Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Workshop “Desain Rumah Minimalis, Fungsi Ruang Maksimal” kemudian Talkshow “Arsitektur dan Gaya Hidup New Normal” oleh praktisi yang sudah ahli sesuai dengan bidangnya dan Internal Kalla Development & Construction.

Tidak hanya itu, Kalla MEET akan mengumumkan para pemenang Photography Competition dengan ketentuan foto terbaik pilihan juri dari berbagai objek arsitektur dari setiap bisnis unit Kalla Development & Construction antara lain PT Baruga Asrinusa Development yang membawahi Bukit Baruga dan Bugis Waterpark, PT Kalla Inti Karsa : Nipah Mall, Mal Ratu Indah & Wisma Kalla, Bumi Karsa, Kalla Beton, dan Kalla Aspal.

Sesi terakhir dan spesial untuk pengunjung Nipah Mall akan diisi kembali dengan promo-promo menarik dari Kalla Development & Construction dimana pelanggan yang berminat dapat langsung bertransaksi ditempat atau menghubungi sales dan contact person terkait. Setiap Sesi akan diisi dengan berbagai games seru dan menarik untuk peserta. Hari pertama akan ditutup dengan penampilan menawan dari Alena Coustik.

Hari Kedua, Minggu 4 Oktober 2020.

Hari terakhir Kalla MEET tidak kalah serunya dengan Virtual Cooking Class “Cook From Home Like a Chef” dilanjutkan dengan sesi talkshow “Prospek Sektor Properti & Konstruksi Pasca New Normal”. Terakhir, Kalla MEET menghadirkan kegiatan Ranking 1 yang merupakan kegiatan games yang menguji product knowledge peserta terhadap Kalla Development & Construction. Semakin semarak, kegiatan Kalla MEET akan dipandu Tumming Abu, content creator lokal Makassar dan berbagai hadiah menarik kepada peserta dan pengunjung Nipah Mall.

Promo Spesial dan Hadiah Puluhan Juta Rupiah

Kalla Development & Construction hadirkan banyak Special Offer dari berbagai produk unggulan seperti Malku yang memberikan penawaran 20 point bagi downloader selama Kalla MEET yang bisa ditukarkan dengan Totebag Nipah, Handsanitizer, Masker, Free Parking dan Voucher Gastros senilai 50K dan berbagai promo menarik dari Malku lainnya.

Bukit Baruga juga menawarkan Free Renovasi Rumah, 100 voucher DP Rumah senilai 25 Juta Rupiah, One day Approval KPR, Cash bertahap hingga 36 bulan, dan special price tiket masuk Bugis Waterpark Rp 68.000,- setiap transaksi selama Kalla MEET berlangsung. DOFT juga menawarkan promo Free of Charge hingga 5 Juta Rupiah dan promo “Bayar 25 Juta saja dapatkan FULL Furnish di Rumah Kamu”.

Gastros dan Saoraja Ballroom juga memberikan Free Member Card dengan potongan 15% disemua outlet Gastros serta special price paket Wedding 15 Juta untuk 200 pax. Kalla Beton juga tidak ketinggalan tawarkan harga spesial produknya antara lain Paving Blok dari Harga Rp 60.000 menjadi Rp 50.000, Minipile dari harga Rp 790.000 menjadi Rp 600.000 dan Batako dari Harga Rp 6.000 menjadi Rp 5.000.

“Tidak hanya itu pengujung juga bisa mengenal lebih dekat PT Bumi Karsa perusahaan tertua kedua di Kalla Group yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur juga Kalla Aspal sebagai Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua & Nusa Tenggara,” sambung, Zumadi.

Kalla MEET juga menawarkan baragam hadiah menarik seperti Sepeda, Handphone, Uang Tunai hingga Voucher Total Jutaan Rupiah. Caranya cukup mudah hanya dengan datang ke NIPAH Mall pada tanggal 3-4 Oktober 2020 atau melalui online registrasi di http://bit.ly/DaftarPesertaKALLAMEET2020, peserta terdaftar akan diberikan link zoom dan mendapatkan kesempatan memenangkan Games dan Quiz di setiap sesinya. Jadi setiap peserta harus stay tuned mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir untuk mendapatkan hadiah spesial tersebut.

Dapatkan informasi lebih lengkap dan update mengenai KALLA MEET dengan mengikuti social media di Instagram @kallagroup. So, turn on your gadget dan feel the experience only on KALLA MEET!.(rls)