Antisipasi Bencana Alam di Sulsel, Ini Langkah Brimob Bone 

BONE, UPEKS.co.id — Datangnya bencana alam tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Bencana alam yang datang secara tiba-tiba ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar, baik itu kerugian materil hingga korban jiwa.

Demi meminimalisir dampak tersebut, dibutuhkan kesiapan dari personel dan perlengkapan yang mumpuni. Hal itupun yang dilakukan personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel.

Brimob Bone ini pun menggelar apel siaga personel dan perlengkapan dengan melibatkan personel dan perlengkapan dari Basarnas Bone dan BPBD Kabupaten Bone, di Markas Batalyon C, Rabu (30/9/20).

Apel siaga ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, dan dihadiri oleh Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh. Syafe’i, Ka Pos Basarnas Bone Mukti Ali, Pasi serta Danki Jajaran Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel.

Selain menggelar kekuatan personel, perlengkapan dan kendaraan dinas SAR, dalam apel siaga ini juga dilakukan pengecekan kondisi dari setiap perlengkapan yang dimiliki.

Dilakukan pula demo penggunaan perlengkapan SAR. Seperti mesin pemotong kayu (Chain Saw), alat pemotong besi hidrolik, balon dongkrak hidrolik dan mobil crane milik Batalyon C Pelopor.

Danyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Ichsan mengatakan, apel siaga dilakukan berdasarkan Surat Telegram dari Dankor Brimob Polri dan dijabarkan oleh Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel dan perlengkapan dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.

“Selain mengecek kesiapan personel dan perlengkapan, kami juga melakukan demo penggunaan perlengkapan SAR untuk memastikan jika perlengkapan yang digunakan untuk upaya penyelamatan berfungsi dengan baik,” kata Ichsan.

Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menambahkan, apel siaga personel dan perlengkapan ini digelar untuk memetakan kekuatan SAR yang dimiliki oleh Jajaran Satuan Brimob Polda Sulsel.

“Atas perintah dari Dankor Brimob Polri, saya perintahkan kepada jajaran untuk menggelar dan mengecek seluruh kekuatan SAR dimiliki. Apabila perlengkapan yang kondisinya sudah bagus kita semua selalu siap tugas ketika terjadi bencana alam di wilayah Polda Sulsel,” tambah Anis.(Jay)