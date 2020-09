Brimob Bone Bersama Mahasiswa IAIN Sinergi Tekan Penyebaran Covid-19

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Beragam cara yang dilakukan oleh Institusi Polri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini telah menjadi pandemi di negara Indonesia.

Mulai dari melaksanakan penyemprotan disinfektan massal, memberikan imbauan untuk selalu taat menerapkan protokol kesehatan, hingga bagi-bagi masker gratis kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan puluhan personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel bersama Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kabupaten Bone, Selasa (29/9/20).

Brimob Bone bersama mahasiswa tersebut menggelar kegiatan bagi-bagi masker gratis kepada para pengguna jalan di Kota Watampone. Kegiatan ini digelar di dua lokasi, yakni Jl Ahmad Yani depan kantor BRI Cabang Watampone dan Jl Agus Salim depan Bone Trade Center ( BTC).

Selain diberikan masker gratis, masyarakat juga disampaikan imbauan agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satuan Vrimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan mengatakan, sebagai wujud implementasi dari program Commander Wish Kapolda Sulsel, Batalyon C Pelopor bersinergi dengan Mahasiswa IAIN Bone menekan Covid-19 melalui kegiatan bagi-bagi masker gratis.

“Sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan yang sama dengan KBPPP Kabupaten Bone dan hari ini,;kami ditemani adik-adik mahasiswa dari IAIN Bone melakukan pembagian masker secara gratis kepada pengguna jalan, ” kata Ichsan, Selasa (29/9/20).

Utamanya lanjut Ichsan, yang tidak mengenakan masker saat berkendara dan warga masyarakat yang keluar rumah tanpa masker, itu semua diberikan masker dan diberikan imbauan.

“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dari paparan virus di masa pandemi. Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu,” lanjut Ichsan.

Menurut Ichsan, walupun telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Bone dalam menerapkan protokol kesehatan, hal ini tentunya tidak membuat Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel bersama seluruh instansi terkait lainnya berhenti melakukan tindakan.

“Tentunya kami kerjasama dengan instansi lain terus melakukan tindakan pencegahan untuk terus menekan angka penyebaran virus corona ini, ” ucap mantan Kasubbag Renmin Satuan Brimob Polda Sulsel ini.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menjelaskan, Satuan Brimob Polda Sulsel akan terus berupaya dan memberikan kontribusi untuk menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Provinsi Sulsel.

“Kami akan terus berupaya dan memberikan kontribusi agar pandemi ini cepat berakhir dan tentunya kami sangat berharap kesadaran dari seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar bisa cepat normal kembali,” jelasnya.(Jay)