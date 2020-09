Akses Layanan Kalla Logistics Lebih Mudah Cukup Melalui Website

SALAH satu user menunjukkan tampilan Home Website Kalla Logistics yang kini sudah bisa diakses oleh masyarakat dan pelanggan setia Kalla Group. Website Kalla Logistics bisa diakses melalui PC atau Smartphone.–foto:ist–

Makassar, Upeks.co.id–Untuk meningkatkan akses pelanggan terhadap seluruh layanan dalam 1 (satu) pintu, Kalla Logistics resmi meluncurkan Website dengan domain www.kallalogistics.com yang memberikan informasi dan akses lebih mudah kepada masyarakat untuk layanan Logistik darat dan laut terintegrasi oleh Kalla Group. Website tersebut kini sudah bisa diakses per September 2020 oleh masyarakat.

Bisnis logistik di group Kalla bukanlah merupakan bisnis baru, sejarah panjang dimulai sejak 1946 yang kala itu aktifitas logistik darat (land logistic) dilakukan dengan mendistribusikan barang dan penumpang menggunakan armada transport darat dari Makassar ke berbagai daerah di Sulawesi, lalu berlanjut pada 1989 dengan logistik laut (sea logistic) dengan investasi armada kapal komersil berbagai jenis, kemudian pengembangan fasilitas penyimpanan (yard & warehouse) dimulai pada 2008 hingga mengembangkan moda distribusi logistik melalui udara.

Layanan Kalla Logistics kemudian berkembang menjadi layanan logistik terpadu (integrated logistics) yang resmi dihadirkan pada pertengahan 2019 lalu memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan baik Business to Business (B2B) maupun retail untuk menikmati layanan logistics terpadu, mudah dengan harga terjangkau. Dimana melalui Integrated Kalla Logistics, pelanggan hanya cukup melakukan pemesanan model layanan terusan dan menyeluruh (door to door services), maka kebutuhan logistik pelanggan bisa diantarkan atau diterima pada lokasi yang diinginkan.

“Oleh karena itu kami berinisiatif menghadirkan Website yang bisa menjadi sumber informasi pelanggan dan masyarakat akan keunggulan layanan Integrated Kalla Logitstics yang kami miliki. Caranya cukup mudah, pelanggan hanya cukup mengunjungi website Kalla Logistics untuk mencari informasi yang diinginkan bahkan bisa melakukan booking dan customer services,” sebut, Hariyadi Kaimuddin CEO Kalla Automotive, Transport & Logistics

Untuk booking layanan, pelanggan sisa mengklik tautan yang tampil di layar utama website kemudian akan langsung menampilkan Booking Form, diisi dengan identitas pelanggan, pilihan layanan yang terdiri dari Integrated Logistics (door to door), door to port (pick-up dan shipping), port to door (shipping dan delivery), shipping (port to port), pick up (in city) dan land transportation (antar kota). Pelanggan juga bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan.

Untuk Customer Services dan live chat untuk mengetahui layanan terbaru, keluhan dan pertanyaan juga dapat dilakukan melalui website Kalla Logistics. Caranya cukup mudah, pelanggan hanya perlu mengklik tautan “Customer Service” di layar utama kemudian akan langsung disambungkan otomatis ke layanan Whatsapp Kalla Logistics. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi, hanya dalam 1 (satu) website seluruh kebutuhan pelanggan akan terpenuhi.

Selain itu, Website ini menghadirkan informasi terlengkap dan teraktual mulai dari sejarah perkembangan bisnis Kalla Logistics dan aktifitas bisnis terkini perusahaan. Selain itu terdapat informasi tambahan seputar Career yang langsung redirect ke website rekrutmen Kalla Group dan juga menu Foundation & CSR yang langsung redirect ke website Yayasan Hadji Kalla.

“Kami berharap melalui Integrated Kalla Logistic Services, Kalla Group dapat menjadi partner dalam melewati tantangan dan memenuhi harapan dalam memajukan usaha secara bersama. Terima kasih atas kepercayaan seluruh Masyarakat dan Mitra Bisnis Kalla Group yang telah mempercayakan kami, Harap, Hariyadi.

Profil : Kalla Logistics

Kalla Logistics merupakan sub bisnis unit Kalla Group dengan fokus bisnis pada pelayanan logistik terpadu (end to end services) mulai dari in city process, shipping, stevedoring, receiving (yard & warehouse) hingga distribution mencakup wilayah laut, darat, dan udara yang berproses secara terintegrasi untuk pelayanan kepada pelanggan dari berbagai industri.

Perkembangan bisnis logistik Kalla Group kini tidak hanya terbatas pada jenis armada penumpang orang plus kargo saja, namun kini telah memiliki armada khusus angkutan logistik kargo. Total armada yang dimiliki saat ini mencapai ratusan unit berbagai jenis dan dapat dilihat secara detail melalui Website www.kallalogistics.com

Guna memenuhi kebutuhan mitra pelanggan dalam mendistribusikan produk, Kalla Logistik juga mendirikan dan mengoperasikan yard dengan total kapasitas 8.400 unit kendaraan roda 4+ dan gudang penyimpanan dengan total luas 365.400 m2 yang tersebar dibeberapa wilayah di Sulawesi. guna mendukung proses distribusi ke berbagai wilayah. Kini, layanan Kalla Logistik telah memenuhi rute nasional di seluruh wilayah Indonesia dalam mendistribusikan produk mitra pelanggan secara terintegrasi dengan metode layanan menyeluruh baik melalui darat maupun udara (air cargo).(rls)