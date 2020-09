Rahmita Thamrin, Promo, dan Hadiah Menarik Bakal Meriahkan Gelaran “Vario Fest”

Kendari, Upeks.co.id – Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon ingin selalu dekat dengan konsumen setianya dalam berbagai kondisi. Bertempat di Astra Motor Kendari, kali ini Asmo Sulsel menggelar kegiatan bertajuk “Vario Fest” yang akan ditayangkan secara exclusive melalui live streaming pada Minggu, 27 September 2020 pukul 19.00 wita di akun social media @HondaJagoanku.

Gelaran Vario Fest akan dimeriahkan oleh selebgram cantik Rahmita Thamrin yang akan memandu jalannya acara. Selain itu, beragam hadiah menarik seperti 2 sepatu Compass serta 5 merchandaise juga akan dibagikan kepada penonton live Vario Fest. Tidak hanya itu, grup band Stella juga akan hadir menambah keseruan acara.

Manager Marketing Astra Motor Sulawesi Selatan untuk wilayah Sultra dan Ambon Adrian Arlim mengatakan melalui kegiatan live virtual ini, Asmo Sulsel ingin menyapa konsumen Honda khususnya di wilayah Sultra dan Ambon secara online mengingat kondisi pandemic yang masih melanda Indonesia. Selain itu, kami ingin mengajak konsumen untuk mengenal lebih dekat tampilan baru dari skutik popular New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125.

“Saat ini konsumen Honda sudah terbiasa untuk menggunakan platform digital untuk mencari informasi salah satunya event live virtual seperti ini. Nah, gelaran ini adalah upaya kami untuk memberi hiburan kepada pecinta sepeda motor Honda sekaligus memperluas pilihan dan kemudahan bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian motor Honda secara online. Pengunjung live virtual juga dapat merasakan pengalaman interaksi langsung secara online untuk mengikuti kuis dengan beragam hadiah menarik, “ ujar Adrian.

Pengunjung live virtual Vario Fest dapat melihat informasi lengkap mengenai setiap produk sepeda motor terbaik Honda, mendapatkan penawaran promo, hingga melakukan pemesanan atau pembelian sepeda motor Honda. Honda menawarkan berbagai program penjualan khusus bagi pengunjung live virtual yaitu Program subsidi angsuran 50 ribu, Diskon DP pembelian sebesar Rp1 juta rupiah, serta potongan tenor 3x hemat hingga Rp 2,8 juta.

New Honda Vario Series

New Honda Vario 150 kini hadir dengan pilihan warna dan stripe baru untuk varian sporty yaitu Sporty White Red dan Sporty Black Red. Untuk varian ekslusif, disematkannya velg warna gold pada varian Exclusive Matte Black, serta hadirnya 3D emblem terbaru berwarna merah pada varian Exclusive Matte Silver menjadikan tampilan motor skutik ini semakin berkelas. Kombinasi aksesoris, varian warna, dan desain stripe terbaru ini melengkapi dua warna yang telah dipasarkan sebelumnya yaitu Exclusive Matte Red dan Exclusive Matte Brown.

Sementara itu, New Honda Vario 125 kini tampil semakin sporti dengan penyegaran warna pada tipe CBS-ISS yaitu Advance White. Kombinasi desain serta beragam fitur unggulan varian warna baru ini melengkapi empat pilihan warna lainnya yang telah dipasarkan sebelumnya untuk tipe CBS ISS yaitu Advance Matte Blue dan Advance Matte Black, serta untuk tipe CBS hadir dengan desain stripe dan pilihan warna terbaru Advance Black dan Advance Red.

New Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Kendari Rp 26.835.000 sedangkan varian terbaru New Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan New Honda Vario 150 Sporty series Rp 26.985.000

Adapun New Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga OTR Kendari Rp 23.015.000 untuk tipe CBS, dan untuk varian CBS ISS yaitu harga OTR Kendari Rp 23.845.000.

