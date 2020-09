Legendary Sports Car Toyota GR Supra Tampil Lebih Bertenaga

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Setelah 1 tahun resmi mengaspal di jalanan Indonesia, PT Toyota–Astra Motor (TAM) menghadirkan penyegaran pada New GR Supra menjadi jauh lebih bertenaga, stabil, dan sporty.

Kendaraan sports car legendaris Toyota dengan tampilan coupe ini kembali dikembangkan dalam balutan excitement untuk memberikan sensasi berkendara yang menyenangkan (pure driving pleasure) baik di lintasan pacu maupun di jalan raya. New GR Supra juga hadir dengan varian Special Edition yang tampil menonjol dengan warna Horizon Blue.

“Sejak kami perkenalkan tahun lalu, kami bersyukur GR Supra mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Melalui New GR Supra ini, kami ingin menegaskan komitmen untuk senantiasa melakukan improvement dalam menghadirkan produk-produk terbaik melebihi ekspektasi, sejalan dengan semangat Toyota dalam mewujudkan Ever–Betters Cars bagi para pelanggannya,” kata Vice President Director PT Toyota–Astra Motor, Henry Tanoto.

Dalam pengembangannya, New GR Supra yang dibekali dengan mesin 3.000 cc 6–silinder segaris ini kini mampu menghasilkan tenaga maksimal yang lebih besar dari 340 PS menjadi 387 PS. Tenaga maksimal ini dapat dicapai pada putaran mesin 5.800–6.500 RPM dengan torsi maksimal sekitar 500 Nm pada putaran mesin 1.800–5.000 RPM.

Selanjutnya pada ruang mesin New GR Supra, terdapat ubahan berupa penambahan strut brace yang tidak hanya mampu membuat cengkraman ban menjadi lebih kuat, namun juga meningkatkan kestabilan New GR Supra saat dipacu dalam kecepatan tinggi dan saat melewati tikungan.

Tampilan yang kian sporty juga tergambar dari penambahan logo Supra pada kaliper merah rem depan yang ikut menambah nilai estetika New GR Supra bagi penggunanya. Sementara pada ruang kabin yang kini didominasi warna hitam, terdapat penambahan fitur wireless charger yang membuat GR Supra tidak hanya sporty dan bertenaga namun juga memiliki teknologi yang advance.

Khusus untuk varian Special Edition, New GR Supra dilengkapi beberapa ubahan yang sangat menguatkan image sebuah sports car dengan warna eksterior Horizon Blue, 19” sporty alloy wheel design dengan warna Matte Black, dan kursi yang dibalut dengan Black Alcantara with Blue Stitching dan Blue Perforation Underlay.

GR Supra adalah Generasi ke-V dari legenda sports car Toyota Supra, dimana generasi pertamanya diluncurkan pada 1978.

Setelah sempat vakum selama 17 tahun, yaitu sejak Toyota menghentikan produksi Generasi Supra ke IV pada 2002, Toyota kembali memperkenalkan GR Supra generasi terbaru pada Januari 2019 di Detroit pada ajang North American International Auto Show, Amerika Serikat.

Dalam waktu tidak terlalu lama, penggemar sports car di Indonesia juga sudah bisa ikut merasakan performa GR Supra yang diperkenalkan secara resmi pada ajang pameran GIIAS 2019. Bahkan satu tahun setelahnya, kini pelanggan dapat langsung mencicipi New GR Supra yang lebih bertenaga di Indonesia.

“Toyota memang berupaya untuk secepatnya bisa membawa New GR Supra ke Indonesia, sebagai bukti komitmen kami menghadirkan kendaraan terbaik untuk konsumen di semua segmen. New GR Supra adalah persembahan terbaik dari Toyota untuk pengemar sports car di mana pun berada, termasuk di Indonesia. Dari 12 unit yang dialokasikan untuk Indonesia, semuanya sudah habis terjual,” kata Marketing Director PT Toyota–Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

GR Supra dikembangkan oleh tim teknisi GAZOO Racing melalui serangkaian uji coba yang panjang, baik di jalan raya maupun sirkuit. Bahkan meski masih dalam bentuk prototipe, mobil ini turut diikutsertakan dalam lomba ketahanan mobil di lintasan sirkuit Nürburgring, Jerman untuk menemukan komposisi dan kunci terbaik sports car sejati dengan tetap memberikan kenyamanan berkendara saat digunakan sehari-hari.

Keikutsertaan protipe GR Supra pada ajang motorsport memberi peluang untuk menguji batas maksimum kemampuannya untuk kemudian mendorong batas ini lebih jauh sehingga performanya dapat menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu, melalui uji coba di lintasan jalan raya di berbagai negara, para engineer bisa lebih mengetahui karakter yang harus dimiliki GR Supra sebagai sports car yang akan diproduksi massal dan dipasarkan secara global. Semua itu bertujuan untuk menemukan titik keseimbangan optimal bagi tiga elemen kunci stabilitas kendaraan yaitu jarak sumbu roda (wheelbase), tapak (tread), dan pusat gravitasi (center of gravity).

Keseimbangan tiga elemen inilah yang menjadikan sports car sejati ini tetap stabil dalam berbagai kondisi lintasan.

“Dikembangkan dengan misi untuk mencapai Supreme Fun To Drive, GR Supra tak hanya mumpuni di lintasan pacu namun menjanjikan performa kelincahan dan kenyamanan saat berada di jalan raya. Kehadiran GR Supra merupakan bagian dari semangat Toyota Let’s Go Beyond untuk senantiasa meningkatkan kepuasan pelanggan sejalan dengan upaya mewujudkan Total Ownership Experience melalui pilar Beyond Product, Beyond Techonology, dan Beyond Service,” kata Anton.

GR Supra tampil dengan wheelbase 2.470 mm agar titik pusat gravitasinya mampu memberikan kestabilan, terutama saat menikung. Lebih lanjut, distribusi berat kendaraan dibuat seimbang yaitu 50:50 antara bagian depan dengan belakang. Ini menjadi elemen penting untuk menjaga performa GR Supra agar tidak limbung saat melintasi tikungan.

Guna lebih memperkuat driveability, gardan GR Supra dilengkapi teknologi Limited Slip Diffrential (LSD) yang dikontrol secara elektronik. Fitur ini mampu membuat mobil ini meluncur mulus saat di tikungan, dan bisa segera dipacu begitu berada pada track lurus. (mit).