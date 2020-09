Kadis Kesehatan Enrekang Umumkan 7 Kasus positif Covid-19

ENREKANG,UPEKS.co.id — Grafik positif Covid-19 di Enrekang semakin meninggi. Dari jumlah 100 kasus, hari ini, Rabu (23/9/2020) meningkat menjadi 107.

Peningkatan jumlah yang sangat signifikan tersebut disampaikan Koordinator Penanganan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Enrekang Sutrisno. Dia mengatakan tanggal 23 September 2020 sebanyak 7 orang dinyatakan Terkonfirmasi positif Covid-19.

Kasus ke 101 inisial MO (77), laki-laki, warga Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja. Tanggal 19 September MO dilarikan ke PKM Anggeraja karena mengalami batuk darah. Yang bersangkutan sudah mengalami batuk- batuk selama 5 hari dan dirawat selama 2 hari di PKM Anggeraja.

MO di diagnosa Susp TB paru,Hemoptisis massiv, HT Grade II. Yang bersangkutan akan dirujuk kesalah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Makassar setelah Sisrute diterima.

Kasus 102 inisial ME (35), laki-laki,Warga Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. ME adalah kontak erat dari istrinya ER yang merupakan terkonfirmasi positif Covid-19 kasus ke-98. Setelah istrinya dinyatakan positif Covid-19, Dilakukan pengambilan Swab PCR ME di PKM Buntu Batu.

Saat mengantar istrinya dirujuk kesalah satu hotel rujukan di Makassar, ME ikut karantina mandiri sambil menunggu hasil Swab.

Inisial BC (51), laki-laki, inisial JS (11) perempuan,inisial NH (9) laki-laki, inisial AN (12) laki-laki dan inisial MN (11) laki-laki. Kelima terkonfirmasi positif Covid-19 diatas adalah wara Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko.

Tanggal 19 September inisial BC,JS,NH,AN dan MN Dilakukan pengambilan Swab PCR bersama 10 orang lainnya karena merupakan kontak erat dengan PD terkonfirmasi positif Covid-19 kasus ke 97.

Inisial BC dan JS merupakan ayah dan adik dari PD kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ke 97. Sedangkan NH, AN

dan MN merupakan tetangga dan teman sepermainan PD. Kelimanya merupakan terkonfirmasi positif Covid-19 kasus ke 103,104,105,106 dan 107 Kabupaten Enrekang.

Ketuju kasus tersebut diatas dinyatakan positif Covid-19 tanggal 23 September 2020.

Selanjutnya kasus ke 102 hingga 107 akan di rujuk kesalah satu hotel rujukan untuk dilakukan karantina mandiri.

Sutrisno kembali mengingat kepada seluruh masyarakat Enrekang agar tak kendor dalam mematuhi protokoler kesehatan. Selaku Kadis Kesehatan Enrekang, dia menyampaikan jika kondisi kasus Covid-19 di tidak semakin melandai namun terus meningkat.

” Saya mengimbau agar masyarakat tetap waspada. Selalu mematuhi protokoler kesehatan dimanapun berada. Pakai masker, selalu mencuci tangan,jaga jarak dan hindari kerumunan. Selalu menjadi agar sistem imun tubuh tetap terjaga”. Kata Sutrisno.

Dia mengatakan masyarakat adalah Garda terdepan dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus Corona. Virus ini akan hilang jika masyarakat membangun kesadaran untuk tetap menjalankan protap kesehatan dengan baik. (Sry).