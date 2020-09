Kasatker Dan Pamen Jajaran Lantamal VI Laksanakan Tes Garjas Periode II TA. 2020

Makassar, Upeks.co.id–Dalam rangka menjaga dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Kesegaran Jasmani (Garjas), para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Perwira Menengah (Pamen) satuan jajaran Lantamal VI melaksanakan kegiatan Test Kesegaran Jasmani (Garjas) Periode II TA. 2020 bertempat di lapangan Arafuru Mako Lantamal VI, Jum’at (18/09/2020).

Pelaksanaan test tersebut meliputi test kesegaran A yaitu lari dalam waktu 12 menit dan test kesegaran B yaitu: Pull Up, Sit Up, dan Push Up yang dilaksanakan selama 1 menit serta Shuttle Run.

Sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan pengecekan personel dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap awal untuk mengukur tensi dan denyut nadi bagi para peserta Garjas oleh Tim Kesehatan Lantamal VI.

Selama kegiatan berlangsung, Disminpers Lantamal VI melalui Sub bagian Pembinaan Jasmani (Binjas) Lantamal VI sebagai Koordinator kegiatan Test Garjas dan Tim Kesehatan Lantamal VI juga ikut memberikan dukungan dengan menempatkan tenaga medis beserta 1 unit mobil Ambulance Diskes Lantamal VI untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mampu memberikan pertolongan pertama dan mempermudah proses evakuasi jika diperlukan.

“Kegiatan samapta ini merupakan progam yang harus dilaksanakan oleh setiap prajurit, tidak terlewatkan para Pamen dan Pama guna meningkatkan kemampuan fisik, kesegaran jasmani dan kesehatan sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya dengan baik serta dalam pelaksanaannya pun tetap memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19”, ujar Kasubdis Jasmani dan Rekreasi (Jasrek) Disminpers Lantamal VI Mayor Laut (KH ) Paidi.

Asisten Personel (Aspers) Danlantamal VI Letkol Laut (E) Dendy Chandra, S.T., pun hadir mengawasi jalannya kegiatan tersebut sampai dengan selesai.(rls)